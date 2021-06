Jovanotti si è vaccinato. La comunicazione arriva con tanto di testimonianza fotografica dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Ha pubblicato uno scatto sui social, nelle scorse ore, spiegando che anche il noto cantante italiano ha ricevuto la sua prima dose di vaccino anti Covid-19.

Jovanotti fa parte di coloro che si sono vaccinati nei primi giorni del mese di giugno. Il centro vaccinale scelto dall’artista è stato quello allestito alla casa della salute di Camucia a Cortona, dove risiede.

“Abbiamo un “ragazzo vaccinato” d’eccezione in Toscana, alla casa della salute di Camucia a Cortona. Grande Lorenzo Jovanotti Cherubini”, le parole del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che festeggia la vaccinazione di Jovanotti. Lo stesso artista, inoltre, ha condiviso lo scatto sui social nella giornata di ieri.

Negli scorsi giorni, sul web è apparsa anche una foto della nota influencer e imprenditrice digitale Chiara Ferragni, anche lei alle prese con la sua prima dose di vaccino. Restando in Toscana, invece, prima di Jovanotti avevano condiviso la prima dose già effettuata personaggi come Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni, Piero Pelù e Marco Masini.

Nei giorni che hanno preceduto al vaccinazione, Jovanotti aveva condiviso un video su Facebook che lo vedeva alle prese con la sua seconda passione, dopo la musica: la bici. A corredo del video le parole di Rimbaud: “Le sere blu d’estate, andrò per i sentieri graffiato dagli steli, sfiorando l’erba nuova: ne sentirò freschezza, assorto nel mistero. Farò che sulla testa scoperta il vento piova. Io non avrò pensieri, tacendo nel profondo: ma l’infinito amore l’anima mia avrà colmato, e me ne andrò lontano, lontano e vagabondo, guardando la Natura, come un innamorato”.