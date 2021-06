Il documentario su Giordana Angi in streaming su YouTube a partire da domenica 6 giugno. Si intitola Mi Muovo: La Storia e dura circa 45 minuti per offrire ai fan uno sguardo intimo e più autentico possibile sulla creazione e il dietro-le-quinte di Mi Muovo, l’ultimo album pubblicato da Giordana.

“Scrivere un disco richiede tante cose: energia, passione, testa e soprattutto tempo. Quando lo scorso anno il mondo si è dovuto fermare, io ho avuto la possibilità di fare tutto questo con una calma che non avevo mai avuto a disposizione: così è nato il mio nuovo album, Mi Muovo“, sono le parole dell’artista nel raccontare le farei di lavorazione al suo nuovo disco di inediti.

Il documentario su Giordana Angi, Mi Muovo: La Storia arriva allora in supporto e racconta la nascita del disco, passo dopo passo, mostrando ai fan un dietro le quinte inedito della fase di scrittura e registrazione dei brani. In 45 minuti Giordana prova a descrivere la sua vita artistica, come ha dichiarato lei stessa:

“Mi Muovo (La Storia) racconta la preparazione di questo disco e la mia vita attraverso riprese mai pubblicate fino ad ora; in 45 minuti ho provato a descrivere la mia vita artistica, quanto ho dovuto combattere per arrivare fino a qui e cosa ho guadagnato”.

Per i fan è già disponibile in anteprima il trailer del documentario, con la possibilità di interagire gli uni con gli altri e registrarsi per la première del film che avverrà domenica 6 giugno alle ore 21.00 su YouTube.

Mi Muovo è l’ultimo disco pubblicato in ordine di tempo da Giordana Angi, disponibile nei negozi e in digitale dallo scorso 14 maggio. Per Giordana è il suo terzo progetto discografico ed è stato anticipato dal singolo Tuttapposto in collaborazione con Loredana Bertè. Nell’album ci sono 10 brani, tra i quali collaborazioni con Alfa e con Briga.