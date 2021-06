MORGAN

Sabato 22 maggio, pochi giorno dopo che FRANCO BATTIATO aveva trovato quelle ali che gli hanno permesso di abbandonare il nostro pianeta involuto, ho dedicato la mia diretta di Let’s Spend Saturday Night Together al suo ricordo. Non avevo pensato di coinvolgere altri, ma solo leggere i post delle migliaia di persone che assistevano al programma e volevano testimoniare quello che Franco ha lasciato a noi con la sua spiritualità. Poi qualcuno ha cominciato a scrivere:

“Chiama Morgan”

“Telefona a Luca Madonia”

“Senti Giovanni Caccamo”

Così mi sono deciso. Ho chiamato Morgan che mi ha risposto subito e il suo ricordo è stato incredibilmente toccante.

Anche Luca Madonia ha risposto e ha anche raccontato di essere andato a trovare Franco la sera prima che lui lasciasse il corpo, poco dopo le 5 del mattino seguente.

A Giovanni Caccamo non ho telefonato direttamente dicendogli, se avesse risposto, che era già int diretta. Ho usato un’altra delicatezza perché lui, il giorno in cui Franco se n’è andato, non aveva risposto al telefono, chiedendomi scusa con un messaggio dove mi aveva scritto che non riusciva a parlare. Così gli ho mandato un vocale per chiedergli se se la sentiva. Anche lui ha chiamato subito e il suo racconto è quello più esoterico, perché riporta accadimenti e messaggi che solo Franco poteva dargli dall’altra dimensione.

Alla fine del programma anche io ho ricordato Franco.

Ho deciso di isolare singolarmente tutti questi interventi e pubblicarli perché li ritengo importantissimi.

Lunedì 24 maggio, al Premiato Circo Volante del Barone Rosso, ho chiesto a Grazia Di Michele, che aveva magistralmente interpretato poche settimane prima “Povera Patria”, di rifare quella “Torneremo ancora” che Franco ha lasciato come testamento. Grazia ne ha fatto una interpretazione talmente intensa che alla fine non ha retto e ha dovuto allontanarsi dalla telecamera per asciugare le lacrime.

Condividi con tutti i tuoi amici questi video. Importante capire che “Torneremo ancora” e che dall’altra dimensione potremo comunicare con chi in questa ha occhi che non vedono attraverso le frequenze. E che rimarremo per quanto abbiano dato e non per ciò che abbiamo accumulato.

