Ci sono alcune segnalazioni riguardanti il bonus 2400 euro dedicato ai lavoratori stagionali che proprio non possiamo ignorare oggi 3 giugno. La questione, come riportato alcuni giorni fa con un altro approfondimento, investe ancora una volta l’integrazione della quota rispetto al Reddito di Cittadinanza. Tanti utenti brancolano nel buio sotto questo punto di vista, a maggior ragione dopo non aver visto l’integrazione materializzarsi con l’accredito di fine maggio. In molti, speravano che a questo punto la questione fosse già stata risolta.

Ufficiali i problemi con bonus 2400 euro ed integrazione al Reddito di Cittadinanza

Da settimane è chiaro che gli aventi diritto potranno ricevere il bonus 2400 euro destinato ai lavoratori stagionali, nonostante in questi mesi abbiano percepito contestualmente il Reddito di Cittadinanza. INPS ha ribadito a più riprese che l’erogazione sarà contestuale e che, di conseguenza, l’accredito del buono arriverà in un’unica soluzione rispetto al normale pagamento. Il punto è “quando”, perché come accennato in precedenza sembravano esserci tutti i presupposti affinché si potesse passare alla pratica a fine maggio. Proprio INPS ha confermato i problemi:

“Salve, comprendiamo la sua insoddisfazione. Sull’integrazione del bonus al Rdc ci sono dei problemi tecnici riguardanti alcune casistiche. Queste problematiche sono in corso di risoluzione”.

Dunque, un problema c’è con l’erogazione della quota. Quando arriva il bonus 2400 euro? Nel caso in cui in questi mesi abbiate percepito anche il Reddito di Cittadinanza, è probabile che la situazione si possa sbloccare entro fine giugno. Soprattutto nel caso in cui la suddetta anomalia tecnica dovesse essere già in fase di risoluzione. Inutile dire che continueremo a monitorare la situazione, dandovi tutti gli aggiornamenti del caso appena arriveranno direttamente da INPS. Nel frattempo, invito tutti ad avere fiducia sul fatto che la questione possa essere risolta a stretto giro.