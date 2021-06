Giornata molto intensa per quanto riguarda bufale e truffe, considerando il fatto che in queste ore si parla tanto anche della celebrazione del 100esimo anniversario Rolex. Una fake news che non si limita a parlarci di una ricorrenza in realtà non festeggiata, considerando il fatto che potrebbe tramutarsi molto presto in una beffa per tutti coloro che dovessero cascarci. Dunque, come in tanti avranno intuito, c’è una situazione che ricorda molto quella della borsa Hermes, che ho trattato in mattinata con un altro articolo.

Diffidate del 100esimo anniversario Rolex, con celebrazione fake

Le caratteristiche di questa bufala sono le stesse di sempre. Agli utenti, infatti, arriva un messaggio relativo al presunto 100esimo anniversario Rolex, con tanto di celebrazione che prevede un regalo per tutti. La possibilità di ottenere un orologio tanto prestigioso a costo zero è evidentemente troppo allettante per non essere sfruttata, al punto che in tanti ci stanno cascando. A differenza di quanto abbiamo osservato con la borsa Hermes, però, qui si parte da alcuni assunti sbagliati.

In quel caso, infatti, quest’anno ci sarà effettivamente la celebrazione del 186esimo anniversario, essendo stata creata l’azienda nel lontano 1837. Qui la questione cambia, in virtù del fatto che Rolex nasce a Londra nel 1905. Come del resto riporta anche Wikipedia. Detto questo, ci sono tanti elementi in comune tra il finto anniversario Rolex ed altre truffe che purtroppo abbiamo avuto modo di toccare con mano in questi anni. A partire dalla presenza di un link all’interno della catena WhatsApp.

Se l’utente lo selezione, si ritrova in una pagina web con il classico questionario. Una volta concluso, l’iniziativa relativa alla celebrazione del 100esimo anniversario Rolex prevede che, per ricevere il regalo, si affronti una piccola spesa relativa alla spedizione del prodotto. Così facendo, andremo a consegnare i dati della carta di credito a soggetti con cattive intenzioni, oltre a mandare in automatico la catena a tutti i nostri contatti.