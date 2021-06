Charles Melton in American Horror Stories, questo è uno degli ultimi annunci che riguarda la serie ormai prossima al debutto. La star di Riverdale sarà a bordo del progetto insieme ad un altro volto noto delle serie tv, Kevin McHale di Glee. Tutto è pronto per l’imminente debutto dello spin-off di American Horror Story di Hulu ma mentre i fan attendono l’esordio il mese prossimo, come annunciato da un piccolo teaser nelle scorse settimane, altri membri si mostrano sul set.

Nelle ultime ore si sono aggiunti quattro nuovi membri al cast e proprio ieri il produttore esecutivo della serie, Ryan Murphy ha postato su Instagram una foto di Kevin McHale, l’attore di Pose Dyllon Burnside, Charles Melton e Nico Greetham di The Prom al grido di “I Fantastici Quattro” e “#AHStories” tra gli hashtag. Questo significa che anche i quattro faranno parte di questo nuovo, folle, esperimento del genio Murphy che ha voluto mettere insieme miti e leggende dell’orrore.

Nessuna informazione aggiuntiva è stata condivisa sui loro ruoli nella serie ma quello che è certo è che lo scopriremo presto visto che American Horror Stories è stato annunciato per la prima volta l’anno scorso e conterrà sedici episodi di un’ora e molti di questi porteranno sullo schermo alcune star di American Horror Story che conosciamo molto bene.

La serie sarà presentata in anteprima su FX su Hulu a luglio, molto probabilmente alla fine del mese, e vedrà anche Sarah Paulson dirigere uno degli episodi dello spin-off. Un breve teaser della serie è andato in onda durante la trasmissione dei Golden Globes a marzo, mentre un poster è stato pubblicato lo scorso autunno.

Subito dopo la visione di questa sorta di spin-off andrà in onda anche American Horror Story: Double Feature che una volta che American Horror Stories si sarà concluso e si concluderà, salvo imprevisti, la sera di Halloween.