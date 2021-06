A giugno in tutto il mondo si celebra il mese dedicato all’orgoglio della comunità LGBTQ+, conosciuto come ‘Pride Month’. Si tratta di una bella iniziativa in nome e per la difesa dei diritti delle persone omosessuali che invadono le strade delle città con festose parate arcobaleno. Ed è proprio per tale occasione che il team di Google, sempre al centro dei temi sociali di rilevante importanza, ha scelto di introdurre una novità in Google Maps, famoso servizio Internet geografico sviluppato dal colosso di Mountain View che consente la ricerca e la visualizzazione di carte geografiche di buona parte del pianeta.

La novità in questione si è appresa da un recente post reso noto sul blog ufficiale di Google, secondo cui gli utenti avranno la possibilità di visionare se un determinato locale dispone di servizi igienici di genere neutro, così da andare in supporto alle persone LGBTQ+ ed aiutarle a cercare posti tranquilli, sicuri ed ospitali. Questa, però, non si tratta della sola ed unica novità introdotta su Google Maps in queste ore: sarebbe anche un ampliamento di informazioni per quanto riguarda il bike sharing, in quanto proprio oggi, giovedì 3 giugno, ricorre la giornata mondiale della bicicletta.

Il team di Google Maps sa benissimo quanto lo spostamento in bicicletta sia importante e sempre più utile per milioni di utenti in tutto il mondo. A tal proposito, è stata inserita una nuova feature sul bike sharing nei Paesi in cui l’uso della bicicletta è più sfruttato, tra cui Germania, Stati Uniti, Olanda, Giappone e Francia (che entro il termine del 2021 andrà in supporto a più di 100 città in oltre 25 Paesi). Con questa nuova caratteristica, gli utenti saranno in grado di trovare, in modo rapido, stazioni dove è possibile noleggiare biciclette e venire a conoscenza del numero di unità disponibili in ciascuna di esse.