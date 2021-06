Il nuovo singolo di Prince è Born 2 Die. Il brano è stato lanciato dalla Prince Estate dal format radiofonico BBC Radio 6 e segue l’inedito Welcome 2 America, title track dell’album postumo in uscita il 30 luglio 2021.

Born 2 Die, spiega la Prince Estate, è nato durante la primavera del 2010 quando Barack Obama aveva appena concluso il primo anno del suo mandato. In quel tempo il cantautore di Minneapolis rifletteva sulle sorti della comunità nera, vivendo in un Paese con un presidente di colore per la prima volta nella storia, ma anche sui suoi progetti nel tessuto della giustizia sociale.

Il nuovo singolo di Prince in uscita oggi fu registrato in più sessioni. Le parti più lente di questo ottimo prodotto r’n’b e nu soul furono incise dalla voce di Alphabet Street e dal bassista Tal Wilkenfeld con il batterista Chris Coleman. Alle tracce degli strumentisti si aggiunsero poi i cori di Shelby J., Liv Warfield ed Elisa Fiorillo. La produzione finale fu curata da Morris Hayes.

Nel comunicato ufficiale la Prince Estate ha raccontato:

“Quando abbiamo terminato ‘Born 2 Die’ Prince mi ha detto: ‘Ti dirò come è successo’”, ha svelato Hayes, come riportato nella nota stampa. “Lui stava guardando i video del suo amico Dr. Cornel West su YouTube, e durante un discorso il Dr. West ha detto: ‘Amo mio fratello Prince, ma non è Curtis Mayfield’. Quindi Prince ha detto: ‘Oh davvero? Vedremo!’”.

Welcome 2 America

Welcome 2 America sarà disponibile a partire dal 30 luglio nei formati deluxe e standard. La versione deluxe includerà, oltre al disco in studio, anche il DVD del concerto che Prince tenne il 28 aprile 2011 al Forum di Inglewood. In questo disco, come il titolo suggerisce, il cantautore di Minneapolis raccontò il Nuovo Continente in tutte le sue sfumature senza escludere una certa preoccupazione per la situazione politica e i grandi cambiamenti del nuovo millennio.

Non mancano, ovviamente, i riferimenti alle grandi divisioni sul tema dell’uguaglianza razziale e della giustizia, argomenti che Prince sentiva molto vicini e che sono sempre stati una costante della sua discografia. Di seguito l’audio ufficiale di Born 2 Die, il nuovo singolo di Prince che anticipa l’album postumo Welcome 2 America originariamente registrato nel 2010.