Salvare l’ambiente o, semplicemente, dare un mano nel cambiamento che tutti chiedono e vogliono passa anche dalla tavola, da quella che sentiamo spesso chiamare alimentazione sostenibile. In un’epoca di consumo sfrenato e di sprechi, è possibile ridurre l’impatto devastante che l’alimentazione globale ha sulla Terra mettendo in atto dei piccoli accorgimenti che variano da quello che mettiamo sulle nostre tavole a quello che compriamo quando facciamo la spesa e non solo il prodotto in quanto tale ma anche sulle confezioni usate.

Tutto questo è al centro dell’alimentazione sostenibile, ovvero una serie di accorgimenti che possono migliorare le condizioni dell’ambiente ed evitare sfruttamento e sprechi, ma in che modo?

Cos’è l’alimentazione sostenibile?

La prima cosa da chiarire è che la sostenibilità implica il fatto che io posso produrre e sviluppare qualcosa che possa assicurare i bisogni della popolazione globale attuale ma senza compromettere la vita delle generazioni che verranno. Tradotto in soldoni, durante i processi di produzione si devono ridurre al minimo i consumi di energia, suolo e acqua ma anche l’uso di additivi e pesticidi, riducendo allevamenti e pesca intensivi.

Alla luce di questo, per mettere in atto un’alimentazione sostenibile e consapevole non possiamo non partire dalla spesa previlegiando i prodotti sostenibili e BIO che vengono fuori da filiere attente all’ambiente. I punti cardini in questo senso sono due: privilegiare prodotti a km zero, perché questo significa diminuire l’emissione di Co2 (legata ai trasporti), e quelli stagionali permettendo così di consumare prodotti vari senza stressare l’ecosistema. Ciliegina sulla torta, nella vita in generale, deve essere la riduzione degli sprechi partendo dal principio caro ai nostri nonni, “in cucina non si butta via niente”.

Per quanto riguarda allevamenti e pesca, invece, bisogna prediligere sempre quelli biologici a sfavore di quelli intensivi rei di aumentare le emissioni di gas serra, lo spreco di acqua e la produzione di tonnellate di rifiuti. Ancora una volta la parola da cui non possiamo prescindere quando si parla di alimentazione sostenibile è locale.

fruit collection

Il packaging nell’alimentazione sostenibile

Abbiamo già ripetuto che l’alimentazione sostenibile passa dalla spesa e non solo dal controllo minuzioso dei prodotti, dalla loro provenienza e dalla loro stagionalità, ma anche da quale è la loro confezione. Il packaging conta quasi quanto il prodotto che vogliamo acquistare e chi vuole avere un occhio di riguardo all’ambiente non può che preferire alimenti con confezione plastic free o addirittura senza quando è possibile. In alternativa si può optare per packaging in materiale riciclato.

Di sicuro in questo ultimo anno questo è stato davvero un tema caldo per via del delivery a cui ci ha costretto l’ultimo periodo di lockdown e restrizioni e quindi adesso non possiamo far altro che rimediare andando incontro all’ambiente ma anche alla nostra salute perché di certo ridurre l’inquinamento e gli sprechi farà bene anche a quello.