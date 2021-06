Alice Nevers 14 giunge a quota metà stagione con la programmazione in chiaro su Giallo: la serie investigativa francese con Marine Delterme e Jean-Michel Tinivelli continua la sua corsa sul canale 38 del digitale terrestre, che la trasmette in prima visione tv ogni giovedì in prima serata.

La stagione di Alice Nevers 14 si è aperta con la squadra investigativa in lutto per la morte del tenente Noah Diacouné (Ahmed Sylla) ed è proseguita con altri casi che hanno coinvolto da vicino la giudice istruttrice. Negli episodi 5 e 6 in onda giovedì 3 giugno su Giallo, la Nevers è chiamata ad indagare su due femminicidi. Intanto Alice è alle prese col fatto che Chahine deve partire per la Nigeria.

Ecco le trame degli episodi di Alice Nevers 14 in onda il 3 giugno su Giallo in prima serata, intitolati rispettivamente Combatti e Una Vita in Più.

Il corpo di Audrey Keller viene trovato in un parco. Suo marito non ha mai capito perché se ne fosse andata sei mesi prima, dopo aver schiaffeggiato la loro bambina… Alice e Marquand scoprono poi che Audrey stava partecipando a combattimenti clandestini di combattimento libero, uno sport da combattimento vietato in Francia

Emma Loriot è stata strangolata con il filo di una cuffia da gioco. Secondo sua nonna aveva vinto la sua dipendenza dai videogiochi. Ma l’elmo porta Alice e Marquand sulle tracce di un certo Kaz, un giocatore di cui nessuno conosce il nome o il volto…

La programmazione di Alice Nevers 14, stagione composta da 10 episodi, continuerà fino al 17 giugno su Giallo, con due episodi a sera in onda ogni giovedì alle 21.10. La serie è stata recentemente cancellata da TF1 dopo la diciottesima stagione in onda nel 2020.