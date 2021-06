C’è un’offerta dedicata ad Amazon Music Unlimited HD che si lega al prossimo Amazon Prime Day 2021 (sta per arrivate, tenetevi prontissimi), e che prevede la fruizione di un periodo di prova di ben 4 mesi, di gran lunga più esteso rispetto al classico mese che spetta, in genere, ai nuovi clienti. Amazon Music Unlimited HD sfida direttamente Spotify, offrendo adesso gratuitamente anche il servizio HD per l’ascolto di più di 70 milioni di tracce musicale in qualità CD (fino a 850 kbps), tra l’altro con il doppio del bitrate, ed oltre 7 milioni di brani Ultra HD (fino a 3730 kbps, 24 bit e 192 kHz).

Naturalmente, l’offerta si rivolge solo a chi non ha mai provato prima d’ora Amazon Music Unlimited HD, che offre la possibilità di testare il servizio in forma gratuita per 4 mesi, per poi eventualmente decidere se proseguire, oppure disdire l’abbonamento (che ricordiamo avere il prezzo di 9,99 euro al mese). Il piano gratuito, lo ricordiamo, mette sul piatto solo 40 ore di fruizione al mese, con un catalogo di 2 milioni di brani. Amazon Music Unlimited HD potrà essere utilizzato gratuitamente per 4 mesi a patto di aderire alla promozione entro il 22 giugno 2021 (sempre che siate nuovi clienti, e che quindi non abbiate mai utilizzato il servizio prima di questo momento).

Con l’Amazon Prime Day 2021 sempre più vicino (in programma per il 21 e 22 giugno), è normale che le proposte del colosso dell’e-commerce si moltiplichino: tra loro, anche questa relativa ad Amazon Music Unlimited HD, che, da nuovi clienti, al vostro posto non ci lasceremmo proprio scappare (non capita spesso vedersi offrire 4 mesi di prova gratuita di un servizio che ha un costo mensile di 9,99 euro). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.