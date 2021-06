Arrivano finalmente indicazioni interessanti anche per smartphone Huawei più “anziani”, a proposito di HarmonyOS, soprattutto per tutti coloro che si ritrovano ancora oggi in possesso di un Huawei P20 e Mate 9. Con un annuncio che ha spiazzato in primis gli stessi sostenitori del produttore cinese, infatti, nelle ultime ore sono stati aggiunti alcuni device ritenuti evidentemente compatibili con il nuovo pacchetto software. Segnale evidente, questo, sul fatto che si intenda assicurare l’upgrade al numero più elevato possibile di clienti.

Le prospettive per Huawei P20 e Mate 9 sul fronte HarmonyOS

A fine marzo, attraverso un altro articolo, abbiamo fatto presente a tutti che gli aggiornamenti per la serie Huawei P20 in realtà non si siano mai fermati, ma nulla lasciava presupporre che i dispositivi in questione potessero addirittura toccare con mano HarmonyOS. Ecco perché l’annuncio riportato anche da Huawei Update risulti spiazzante, ma al contempo dà effettivamente l’idea che alcune politiche del produttore asiatico siano cambiate in questi anni. Soprattutto quelle relative allo sviluppo software di altri modelli.

Riepilogando quanto trapelato nella giornata di ieri, dunque, bisogna dunque concentrarsi sul nuovo elenco ufficiale concepito dal produttore. Al suo interno, infatti, ora troviamo anche dispositivi come i vari Huawei Mate 9, Huawei P20, Huawei P20 Pro, Huawei Mate 10 tra quelli che riceveranno aggiornamenti software HarmonyOS 2.0. L’appuntamento delle ultime ore, poi, è stato importante per evidenziare anche altri aspetti interessanti sul nuovo upgrade.

Qualche esempio? Il confronto con il sistema operativo di Apple fa emergere alcune differenze sostanziali. Basti pensare al fatto che HarmonyOS 2 e iOS, dopo 36 mesi di utilizzo, abbiano una velocità di lettura sequenziale differente. Con HarmonyOS tenderà a diminuire solo del 4,5%, mentre iOS cala del 75%. Allo stesso tempo, la velocità di scrittura sequenziale di HarmonyOS 2 pare sia destinata a calare solo dello 0,9%. Cose da tenere a mente anche con Huawei P20.