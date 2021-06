Ci aspetta un periodo di grosse novità WhatsApp, di certo interessanti per il pubblico, anche quello che ha dovuto ingoiare il boccone amaro dell’aggiornamento dei termini di servizio con le nuove condizioni sulla privacy. Gli sviluppatori sarebbero ormai prossimi nel lanciare almeno tre nuove funzioni chiacchierate da tempo. Parola di Will Cathcart, CEO WhatsApp ma anche di Mark Zuckerberg fondatore di Facebook e da tanti anni ormai proprietario dell’app di messaggistica.

La conferma delle future implementazioni che andremo a dettagliare ci è giunta grazie all’informatore WABetaInfo, chiamato a raccolta proprio dai due responsabili del servizio in una chat di gruppo molto particolare. Sia Will Cathcart che Mark Zuckerberg si sono complimentati con il leaker artefice di tante anticipazioni per la sua opera divulgativa e dunque hanno anche confermato quali saranno i prossimi passi che attendono gli utenti.

La prima novità WhatsApp ad un passo dal suo lancio è quella dei messaggi effimeri. In pratica, ogni utente potrà impostare le proprie chat di modo che i messaggi scompaiano dopo 7 giorni dal loro invio. L’opzione consentirà soprattutto di liberare memoria e di mettere ordine automatico nelle conversazioni ogni settimana. Ancora, sembra ormai vicinissima alla sua presentazione anche la feature che limiterebbe la visione di contenuti multimediali come foto e video una sola volta a qualsiasi destinatario che la riceve. In questo modo, la privacy del mittente sarebbe maggiormente garantita.

Terza ma non minore novità WhatsApp oggetto di discussione tra WaBetaInfo e i suoi interlocutori d’eccezione è stata quella relativa alla funzione multidispositivo. Grazie alla prossima implementazione sarà possibile utilizzare WhatsApp su più dispositivi anche senza la connessione attiva e sarà comunque garantita la sincronizzazione. Il servizio dunque dovrebbe poter essere anche utilizzato su device diversi come uno smartphone Android e contestualmente anche un iPhone. DI certo questo è proprio il cambiamento più atteso.