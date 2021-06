Buona offerta quest’oggi su Amazon per l’iPhone 11 ricondizionato da 128GB di memoria interna e di colore nero. Se siete alla ricerca di un iPhone di recente realizzazione, ma ad un prezzo più ragionevole, sicuramente può fare al caso vostro la nuova offerta proposta quest’oggi dal sito di e-commerce più famoso al mondo. Non parliamo di un iPhone 11 nuovo di zecca, ma si tratta di un rigenerato Apple che è stato semplicemente sottoposto ad un processo di pulizia e di sostituzione delle parti non funzionanti e rimesso completamente a nuovo.

Il prezzo dell’iPhone 11 ricondizionato il 2 giugno

Dunque, torniamo sull’argomento dopo l’approfondimento di alcune settimane fa. Non è un prodotto usato, è bene specificarlo, ma è uno smartphone che funziona allo stesso modo del modello nuovo e gode di un anno di garanzia. Puntare sui modelli ricondizionati a marchio Apple può essere una buona soluzione per risparmiare, ma allo stesso tempo avere tra le mani un prodotto di estrema qualità. Se dovesse essere riscontrato qualche problema, durante i 12 mesi successivi all’acquisto, l’assistenza Apple provvederà a risolverlo oppure potrà essere richiesto anche la sostituzione del device.

Apple iPhone 11 128GB - Nero - Sbloccato (Ricondizionato) Resistente alla polvere e all’acqua (2 metri fino a 30 minuti, IP68)

Sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo e grandangolo)...

Ci sono insomma tutte le garanzie del caso quando si acquista un ricondizionato a marchio Apple, l’unica differenza con il modello nuovo è che spesso può essere spedito in una scatola generica. Ritornando alla succulenta offerta proposta quest’oggi da Amazon per l’iPhone 11 ricondizionato, ci troviamo di fronte ad un device che ha un costo di 609,99 euro, prezzo molto allettante visto che parliamo della variante da 128GB di memoria interna e di colore nero. Inoltre si può usufruire del servizio Prime, quindi evitare i costi di spedizione e riceverlo a casa vostra nel giro di pochissimi giorni.

Se lo si ordina quest’oggi, giovedì sarà già arrivato. Questo iPhone 11 ricondizionato è un top di gamma ancora di ottima qualità che risulta essere resistente all’acqua ed alla polvere, si ritrova con il processore A13 Bionic con Neural Engine di terza generazione, non manca il Face ID ed un ottimo comparto fotografico grazie ad una doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel ed una anteriore TrueDepth da 12 megapixel. A voi la scelta se puntare o meno su tale offerta.