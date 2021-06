Potrebbe non essere addio per sempre per quanto riguarda la serie Note di Samsung: secondo alcune recenti indiscrezioni, il colosso di Seul avrebbe intenzione di mettere solo in pausa la linea con penna integrata, che potrebbe tornare già nel 2022. Era stato dello stesso avviso anche l’amministratore delegato DJ Koh qualche mese fa, lasciando intendere che la serie Note sarebbe potuta tornare più avanti. Le vendite dei Samsung Galaxy S21 Ultra con SPen non sono andate bene come si sperava, forse anche per la mancata integrazione di un apposito alloggio per la penna all’interno della scocca.

It will come back. Yes. You heard it right.

They are discussing about it since the S21 Ultra with S-Pen's market response and sales record hasn't met their expectations. https://t.co/ZfgILVfg9I — Tron ❂ (@FrontTron) May 31, 2021

Parliamo, del resto, di un dispositivo altrettanto costoso, che gli utenti avrebbero preferito fosse più funzionale lato produttività, non solo presentando il supporto alla SPen della serie Note, ma facendone proprio le veci. La situazione potrebbe indurre il colosso di Seul a rivalutare le decisioni prese quest’anno, che sembra rimarrà orfano del Samsung Galaxy Note 21. D’altro canto, le somiglianze tra le due linee sono assolutamente lampanti, fatta eccezione per l’alloggio della SPen che manca a bordo dei Galaxy S. La crisi mondiale dei chip non ha certo favorito il produttore asiatico, altra cosa che può aver sicuramente inciso sulla scelta finale di sospendere, almeno momentaneamente, la serie Note.

In ogni caso, DJ Koh era stato chiaro: non sarà un addio, ma un semplice arrivederci, con la roadmap di lancio che potrà essere modificata in qualsiasi momento. Non escludiamo che ad inizio 2022 possano essere presentati i Samsung Galaxy S22 ed il Samsung Galaxy Note 21 (se sarà questo il nome che la società sudcoreana vorrà dare al prossimo ‘phablet’), con i dispositivi pieghevoli concentrati a cavallo dell’estate. Sareste tra quelli pronti ad investire sulla serie Note, se dovesse essere effettivamente ripresa dal produttore? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo.