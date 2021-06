Netflix ha in serbo un suo originale dramma della sopravvivenza, dal titolo Breathe, una serie in stile Lost ma apparentemente non corale come l’iconico successo di ABC.

La serie in questione è ideata dal creatore di Blindspot Martin Gero e dallo scrittore e produttore esecutivo Brendan Gall che firmano la sceneggiatura, e sarà prodotta dalla società di produzione Quinn’s House insieme alla Warner Bros. Television. Ogni episodio avrà la durata di un’ora.

Nel ruolo della protagonista di Breathe è stata appena annunciata l’attrice e cantante messicana Melissa Barrera, classe 1990, già vista come co-protagonista della serie Vida in onda per tre stagioni su Starz e appena nominata nuovo volto del marchio Clinique.

La trama di Breathe inizia con un incidente aereo: quando un piccolo velivolo si schianta in mezzo al deserto canadese, una donna sola, Eve (Melissa Barrera), deve combattere contro gli elementi della natura e le sue stesse probabilità di sopravvivenza. Nulla di più lontano dalla sua vita e dalla sua indole: Eve è un brillante avvocato di Manhattan che si ritrova decisamente fuori dalla sua comfort zone quando sopravvive allo schianto del suo aereo e deve cercare di restare in vita sperando nell’arrivo dei soccorsi.

Per la Barrera questo è un periodo molto proficuo. Oltre che in Breathe, prossimamente reciterà in In the Heights, l’adattamento cinematografico del musical di Lin-Manuel Miranda, e apparirà anche in un ruolo chiave nel film di prossima uscita Scream 5. Inoltre è reduce dalla rivisitazione dell’opera classica della Carmen realizzata da Sony Pictures Classics, attualmente in post-produzione. Nella sua lunga esperienza televisiva si annoverano le serie messicane La Mujer de Judas, Siempre Tuya Acapulco, Tanto Amor, Perseguidos e Club de Cuervos.

Il progetto di Breathe è ancora agli albori: attualmente la serie è in pre-produzione e non arriverà su Netflix prima del 2022 inoltrato.