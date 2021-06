Il nuovo singolo di Billie Eilish è Lost Cause. Il brano è il quarto estratto da Happier Than Ever, secondo disco in studio della popstar losangelina dopo When We Fall Asleep Where Do We Go. L’album uscirà il 30 luglio 2021 su tutte le piattaforme, e nel corso dell’ultimo anno abbiamo già assaporato varie anticipazioni con Your Power, Therefore I Am, Not My Responsibility e My Future.

Il nuovo singolo di Billie Eilish arriva alcuni giorni dopo il tentato spoiler sui social, quando la voce di Bad Guy ha postato un selfie su Instagram con la didascalia: “Nient’altro che una causa persa/Nothing but a lost cause”.

Ancora, la scorsa settimana Billie e suo fratello Finneas avevano annunciato che presto sarebbe arrivato un nuovo singolo. Lost Cause arriva quindi per farci scoprire più da vicino Happier Than Ever, una delle novità più attese del 2021.

Happier Than Ever

Con il suo sguardo a metà tra il pensieroso, l’imbronciato e l’indifferente, il suo indie pop che volge lo sguardo ora all’industrial, ora al soul e per certi aspetti all’urban, Billie Eilish è una delle più grandi rivelazioni degli ultimi 20 anni. Il suo successo è dovuto anche alle battaglie contro il body shaming di cui lei stessa è spesso stata oggetto.

Di questo nuovo disco Billie Eilish ha detto:

“Si tratta del mio progetto preferito. Non posso spiegarlo, non ho mai amato così tanto una mia creazione, non quanto ami questa. Spero che per voi sia lo stesso”.

La scorsa settimana Billie Eilish ha annunciato le prime date dell’Happier Than Ever World Tour del 2022, con partenza da Los Angeles e ultima data a Zurigo. Per il momento l’Italia non è inclusa nel calendario, ma non si escludono novità anche in tal senso. Il nuovo singolo di Billie Eilish sarà fuori alle ore 18 ora italiana con un video ufficiale di cui possiamo vedere un’anteprima sui canali social della popstar. Ecco l’anteprima di Lost Cause.