Lorella Cuccarini al posto di Barbara d’Urso? I rumors si moltiplicano in questi giorni mentre si continua a parlare del flop di Live Non è la d’Urso ma anche di Domenica Live. Il programma domenicale ha subito uno stop, andando in onda registrato, per permettere alla conduttrice di intrattenere il pubblico in prima serata, salvo poi tornare con ascolti non buoni, e allora quale sarà il destino di quella fascia oraria tanto complicata quanto ambita?

Secondo quanto rivela Blogo sembra proprio che toccherà a Lorella Cuccarini prendere le redini della domenica pomeriggio, una posizione che di certo non è nuova per la conduttrice che ha reso grande la Buona Domenica di un tempo al fianco di Marco Columbro. All’epoca ad andare in scena era l’intrattenimento puro, quello fatto di giochi e musical, uno spettacolo adatto alle famiglie che non si perdevano una puntata, ma questo tipo di spettacolo è davvero possibile?

Al momento non ci sono conferme ufficiali anche se Barbara d’Urso ha parlato di novità che potrebbero arrivare proprio alla domenica pomeriggio e questo potrebbe significare una sorta di staffetta come è successo in quest’ultimo periodo anche a Mara Venier e Francesca Fialdini, ed Elisa Isoardi? Dopo il successo dell’Isola dei Famosi 2021 si è parlato di un suo arrivo in casa Mediaset come conduttrice magari proprio alla domenica pomeriggio o, addirittura, con un programma giornaliero in settimana (si è parlato anche di Mattino5), ma cosa c’è di vero?

Sono sicuramente tante le domande a cui i prossimi palinsesti autunnali dovranno rispondere perché il valzer potrebbe riguardare molte conduttrici e non solo Barbara d’Urso. Tra le tante donne spunta anche Tommaso Zorzi che potrebbe trovare spazio proprio a Mediaset il prossimo autunno. Quale sarà il nuovo volto di Canale5?