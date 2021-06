La nuova serie di Sophie Turner è The Staircase. L’interprete di Sansa Stark ne Il Trono di Spade resta in casa HBO e si aggiunge al cast della miniserie, basata a sua volta sul documentario del 2004, diretto da Jean-Xavier de Lestrade, sul caso di Michael Peterson, giornalista e scrittore accusato di aver ucciso sua moglie Kathleen tre anni prima. La docuserie si trova anche su Netflix.

HBO Max si occupa del progetto televisivo. Sophie Turner sarà affiancata sullo schermo da Colin Firth nei panni del protagonista, Toni Collette, Parker Posey, Juliette Binoche e Rosemarie DeWitt. La miniserie è composta da otto episodi. Nel 2001 la moglie del romanziere Michael Peterson morì cadendo dalle scale di casa. Il medico legale, tuttavia, optò per l’omicidio. All’epoca dei fatti, la polizia sospettò che lui l’avesse colpita a morte e poi avesse inscenato il tutto per farlo sembrare un tragico incidente.

Sophie Turner interpreterà Margaret Ratliff, una delle figlie adottive di Michael Peterson. L’attrice, moglie del cantante Joe Jonas, è nota soprattutto per il ruolo di Sansa Stark nella serie di grande successo della HBO Il Trono di Spade/Game of Thrones. Nel corso della sua lunga messa in onda ha ricevuto una nomination agli Emmy come migliore attrice non protagonista in un dramma. È anche nota per aver interpretato Jean Gray negli ultimi capitoli della serie cinematografica degli X-Men, in X-Men: Apocalypse e X-Men: Dark Phoenix. Più di recente, Turner ha recitato al fianco di Corey Hawkins nella serie di Quibi Survive, che ha debuttato lo scorso anno sul servizio di streaming.

L’annuncio della miniserie di The Staircase è stato dato da HBO Max a marzo del 2021. È scritto e prodotto dagli showrunner Antonio Campos e Maggie Cohn. Campos dirigerà anche sei degli otto episodi previsti. Come riporta Variety, il progetto televisivo è una coproduzione tra HBO Max e Annapurna Television.