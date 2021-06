Un altro tema caldo sul fronte delle indennità previste per gli italiani, riguarda senza ombra di dubbio la questione del bonus 1600 euro. In particolare, la questione sembra andare di pari passo rispetto a quella del bonus 2400 euro, anche in quel caso previsto per i lavoratori stagionali. Provando ad integrare quanto abbiamo riportato negli ultimi giorni su quest’ultima forma di sostegno, occorre affrontare il tema della compatibilità con il Reddito di Cittadinanza, considerando che fino ad oggi non c’è stata molta chiarezza in merito.

Questione compatibilità tra bonus 1600 euro per stagionali e Reddito di Cittadinanza

Come stanno le cose in questi giorni? Partiamo dal presupposto che INPS e governo ancora non si siano sbilanciati sulla possibile compatibilità tra bonus 1600 euro per stagionali e Reddito di Cittadinanza. In un contesto del genere, infatti, l’ultimo feedback ufficiale ricevuto da INPS sui social non aiuta a prendere una direzione netta sull’argomento. Questo quanto raccolto di recente:

“Dobbiamo attendere le disposizioni discendenti dal nuovo Decreto. Appena avremo maggiori informazioni le comunicheremo come sempre“.

Detto questo, è possibile fare qualche supposizione. Non si tratta di notizie ufficiali, dunque, ma di logica. La compatibilità tra Reddito di Cittadinanza e bonus 2400 euro è praticamente certa. Lo sarà anche quella con il bonus 1600 euro, seppur i destinatari di quest’ultimo non lo riceveranno per intero qualora debba essere integrato allo stesso RdC. Un esempio pratico? Nel caso in cui l’ammontare del vostro RdC sia pari a 400 euro, allora il bonus 1600 euro non dovrebbe andare oltre i 1200 euro.

Ripeto, non ci sono ancora comunicazioni ufficiali in merito, ma gli aventi diritto dovrebbero ricevere il bonus 1600 euro dedicato ai lavoratori stagionali, se appartenenti ad una famiglia che percepisce già il Reddito di Cittadinanza, per una cifra complessiva non superiore ai 1600 euro. Probabilmente entro fine giugno, in un’unica soluzione.