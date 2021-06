Il primo teaser di El Cid 2 anticipa il ritorno imminente di questa gigantesca produzione originale di Amazon Prime Video, realizzata in Spagna in collaborazione con la società Zebra. Dopo il lancio della prima stagione nel dicembre dello scorso anno, la piattaforma di streaming ha annunciato il rinnovo a strettissimo giro per un secondo lotto di episodi, già pronto ad essere distribuito in tutto il mondo sulla piattaforma accessibile agli abbonati al servizio Prime di Amazon.

Il nuovo teaser di El Cid 2 è una piccola anteprima, appena 30 secondi, di quel che sarà la trama della seconda parte di questa serie epica, dedicata al leggendario eroe della Reconquista spagnola e signore di Valencia alla fine dell’anno Mille. Dopo il finale della prima stagione, molti cambiamenti attendono El Cid e Castilla dopo la morte del re Fernando e l’assassinio del conte di León.

Grande protagonista del teaser di El Cid 2 è Jaime Lorente (La Casa di Carta, Elite), che nei panni del condottiero Rodrigo Díaz de Bivar si rivolge a Dio con una preghiera prima di intraprendere con il suo esercito quella che ritiene essere una missione divina: le immagini del teaser anticipano i conflitti che esploderanno dopo la morte del re Fernando, evento che spinge i suoi figli Sancho, Alfonso e García a prendere il controllo dei regni di Castiglia, León e Galizia. Nel frattempo, dopo la nomina a cavaliere Ruy inizierà a consolidarsi come una delle figure più rilevanti della storia della Spagna.

Il teaser di El Cid 2 non anticipa la data d’uscita dei cinque nuovi episodi, che vanno a unirsi agli altrettanti della prima stagione (qui la nostra recensione): la seconda parte della serie sarà disponibile “prossimamente” ed è probabile che esca quest’estate.