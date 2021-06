Oggi 2 giugno è il grande giorno della presentazione di Harmony OS, il sistema operativo proprietario di Huawei alternativo ad Android di Google. Contestualmente, nel keynote di scena nelle prossime ore ci sarà anche spazio per l’uscita della nuova serie top di gamma Huawei P50, di un nuovo smartwatch Watch 3 e ancora di un tablet premium dello stesso produttore. Non mancheranno di certo i colpi di scena ai quali assistere anche per noi italiani in questa giornata festiva.

Orario della presentazione di Harmony OS

La presentazione di Harmony OS avrà il via per noi italiani alle ore 14. A cavallo dell’ora di pranzo non mancheranno tutti i dettagli relativi al download della nuova esperienza software giunta alla sua maturazione dopo una lunga fase di sperimentazione in beta. Molti dispositivi, fin da subito, dovrebbero essere il grado di effettuare il passaggio alla soluzione alternativa ad Android con un semplice aggiornamento software. La possibilità dovrebbe essere garantita agli utenti internazionali senza particolari limitazioni geografiche vista la natura globale dell’evento.

Come seguire la presentazione

Vista l’importanza dell’evento odierno non potevano mancare diverse modalità di visione del Keynote ufficiale Huawei attraverso tutti i canali ufficiali dell’azienda. In prima battuta sarà possibile visionare lo streaming attraverso la pagina dedicata del sito del produttore. Il live avrà inizio probabilmente qualche minuto prima delle 2 del pomeriggio. Le opportunità non finiscono qui. Sia attraverso il canale Facebook che quello Twitter di Huawei Mobile chiunque potrà prendere virtualmente parte alla presentazione che dovrebbe durare all’incirca un’ora, come di consueto.

Join us as we officially launch #HarmonyOS! Tune in from 14:00 CEST as we introduce something brand new. #LiveSmartWithHuawei. https://t.co/Lsf1eT2bLH — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) May 28, 2021

Per finire, la presentazione di Harmony OS prenderà il via anche attraverso il canale YouTube di Huawei. Il box dello streaming è presente alla fine di questa pagina e fino al momento del live mostrerà il countdown all’evento. Le occasioni non mancano dunque ed ogni esigenza potrà essere soddisfatta.