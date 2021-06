Arrivano proprio in queste ore alcune segnalazioni per quanto riguarda il Samsung Galaxy S20, a proposito dell’aggiornamento di giugno che a quanto pare a breve potrà essere toccato con mano anche dal pubblico italiano. Dopo aver parlato della seconda patch di maggio, per certi versi misteriosa come vi abbiamo riportato a suo tempo con un altro articolo, oggi 1 giugno cerchiamo di capire insieme come dovrebbero evolvere le cose nelle prossime settimane. Le prime notifiche per procedere via OTA, infatti, non dovrebbero tardare.

Già pronto l’aggiornamento di giugno per il Samsung Galaxy S20

Qualche indicazione, a tal proposito, ci arriva direttamente da SamMobile. Secondo la fonte, infatti, l’ultimo aggiornamento del firmware per la serie dei Samsung Galaxy S20 non sembra includere nuove funzionalità a parte una maggiore sicurezza. Dunque, la serie 2020 resterà al passo coi tempi nel provare a difendere gli utenti dalle minacce più attuali, ma è importante evidenziare che Samsung non abbia ancora reso noto il registro delle modifiche per l’aggiornamento di giugno.

In attesa del changelog e del bollettino mensile da parte del produttore coreano, dunque, non possiamo fare altro che aspettare l’arrivo della notifica per procedere con il download via OTA. Secondo le informazioni raccolte finora, il firmware in questione dovrebbe portare con sé l’etichetta G98xxXXS8DUE4 e, almeno per ora, dovrebbe risultare disponibile per i vari Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra che sono stati lanciati sul mercato in Paesi come il Regno Unito e Lussemburgo.

Staremo a vedere come andranno le cose nei prossimi giorni, quando avremo modo di toccare con mano il nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy S20 anche qui da noi. Cosa vi aspettate dal pacchetto software? Ritenente che il produttore coreano debba intervenire in quale ambito specifico? Fateci sapere con un commento qui di seguito.