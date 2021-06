Rocco Hunt e Ana Mena tornano in radio con un nuovo singolo: il brano che presentano per l’estate 2021 si intitola Un Bacio All’Improvviso e si prepara a replicare il successo di quello dello scorso anno.

La scorsa estate, Rocco Hunt e Ana Mena hanno dominato le classifiche con A Un Passo Dalla Luna, il brano che ha raggiunto i 5 dischi di platino in Italia e sta conquistando il mercato internazionale scalando le classifiche di America Latina, Spagna e Francia.

Forti dei risultati della loro fortunata collaborazione, i due artisti tornano a duettare sulle note di un nuovo brano che sarà disponibile in radio e negli store digitali dal prossimo 4 giugno. Già alla fine di questa settimana, dunque, ascolteremo il nuovo pezzo che unisce ancora la voce di Ana Mena alle barre del rap napoletano di Rocco Hunt.

Il risultato è un mix perfetto di sensualità, allegria e spensieratezza per un brano che si candida di diritto tra le nuove colonne sonore dell’estate 2021 ma dovrà fare i conti con altri brano potenzialmente fortissimi che verranno rilasciati nello stesso giorno o subito dopo. La battaglia al tormentone estivo del 2021 in Italia è ormai ai blocchi di partenza e Rocco Hunt e Ana Mena calano Un Bacio All’Improvviso, successore di A Un Passo Dalla Luna.

A Un Passo Dalla Luna in numeri:

Tra le hit dell’estate 2020, è stata certificata 5 volte disco di Platino in Italia, ha superato oltre i 350 milioni di stream totali ed è rimasta per 9 settimane consecutive al 1° posto della classifica dei singoli più venduti (dati Fimi/GfK). Il brano è stato tradotto anche in spagnolo e nella versione A Un Paso De La Luna, che ha guadagnato 4 dischi di Platino ed è stato per la prima volta al n°1 dei brani più trasmessi dalle radio spagnole (dato diffuso da Promusicae) e diverse volte al 1° di LOS40. Il brano in Francia, nella sua versione con la pluripremiata pop band messicana i Reik, è entrato nella TOP 50 nella classifica dei brani più ascoltati su Spotify.