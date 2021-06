In tanti si stanno ponendo la domanda se sia possibile richiedere bonus vacanze 2021, per tutti coloro che ne hanno usufruito nel 2020. Una questione delicata, che abbiamo affrontato in parte alcuni giorni fa e che ad oggi non vede presentarci una norma particolarmente chiara sotto questo punto di vista. Cerchiamo di capire come stiano le cose in questa fase, nel tentativo di orientare al meglio tutti gli italiani che sono in procinto di prenotare una nuova periodo di relax durante la stagione estiva.

Indiscrezioni sul richiedere bonus vacanze 2021 per chi ne ha usufruito nel 2020

Occorre partire dal presupposto che, al momento, non ci siano comunicazioni ufficiali in grado di spazzare via ogni dubbio. La sensazione, leggendo le prerogative dei nuovi sostegni, è che difficilmente possa essere possibile richiedere bonus vacanze 2021, dopo averne usufruito nel 2020. Il concetto deve essere chiaro sia ai clienti, sia alle strutture che, per forza di cose, al momento brancolano nel buio. La speranza è di saperne di più in tempi ristretti, considerando che la stagione estiva sia ormai alle porte.

Secondo alcune fonti, però, sarà possibile richiedere bonus vacanze 2021 pur avendolo sfruttato nel 2020, a patto che l’agevolazione dello scorso anno non sia stata utilizzata al 100%. Insomma, una sorta di credito residuo che potrebbe tornarvi utile quest’anno. Ne parla qualcuno, anche specifiche fonti autorevoli, ma ad oggi preferisco non darvela ancora come notizia ufficiale. Di sicuro ne sapremo di più a breve, affinché si possa effettuare una prenotazione in piena consapevolezza.

Nel frattempo, tenete conto che ci saranno sicuramente fortissime limitazioni per chi vuole richiedere bonus vacanze 2021 dopo averlo ottenuto nel 2020. Allo stato attuale, neppure le strutture possono darvi delle risposte certe sotto questo punto di vista, in base alle informazioni che sono state raccolte fino a questo momento in Italia.