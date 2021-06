La seconda parte di stagione è sbarcata su Netflix qualche giorno fa, ma i co-showrunner Ildy Modrovich e Joe Henderson hanno svelato nuove anticipazioni su Lucifer 6, sesta e ultima stagione della serie.

La seconda metà della stagione 5 si è conclusa con un cliffhanger di proporzioni epiche – ATTENZIONE SPOILER – il diavolo interpretato da Tom Ellis è diventato il nuovo Dio, mentre l’esercito di angeli e demoni si è inchinato davanti a lui. Come se la caverà l’affascinante protagonista in questo suo ruolo del tutto inedito?

In un’intervista concessa a TVLine, i due co-showrunners hanno anticipato che in Lucifer 6 dovremo aspettarci “un personaggio completamente nuovo” che il pubblico non ha mai incontrato. Questa non è ovviamente l’unica novità.

Nonostante il detective Dan Espinoza sia morto nel penultimo episodio di stagione, l’attore che lo interpreta, Kevin Alejandro, tornerà anche in Lucifer 6. Ma non è chiaro in che modo.

“Sapevamo che non avremmo potuto fare un’altra stagione senza il Detective Douche, quindi sì, abbiamo trovato una storia per lui che adoriamo, ed è uno di quegli esempi in cui a volte dipingi un angolo e trovi qualcosa di molto più divertente e soddisfacente”, ha spiegato Ildy Modrovich. “Nel tentativo di trovare una via d’uscita, trovi qualcosa che non avresti mai fatto o a cui non avresti mai pensato prima.”

Alla domanda se la posizione di Lucifer come Dio verrà esplorata e se Chloe potrebbe ancora essere la sua partner, Joe Henderson ha dichiarato: “Cosa succede quando Lucifer si impossessa di qualcosa che forse pensava di volere? È sempre il peggior nemico di se stesso, quindi non sarà una strada facile. Mettiamola così”.

Le riprese della sesta e ultima stagione si sono concluse mesi fa, con il cast e la produzione che ha lavorato in piena sicurezza, seguendo tutte le normative anti-Covid. In attesa del capitolo conclusivo, le cinque stagioni di Lucifer sono disponibili su Netflix.