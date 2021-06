Omicidio a Easttown 2 ci sarà? Il finale della prima stagione (e presumibilmente di serie) è andato in onda domenica 30 maggio su HBO, lasciando gli spettatori a bocca aperta.

Creata da Brad Ingelsby, la storia segue le indagini di una detective di provincia, Mare Sheehan (il titolo originale è infatti Mare of Easttown), che indaga su un caso molto delicato e particolare. Allo stesso tempo cerca di tenere di evitare che la sua vita familiare finisca in mille pezzi.

Nonostante sia stata concepita come miniserie televisiva, Kate Winslet si è trovata davvero a suo agio nei panni di questo personaggio complesso e non esclude di poter tornare in un’ipotetica seconda stagione. Non sarebbe neanche la prima volta che una miniserie HBO venga rinnovata per altre stagioni – Big Little Lies è l’esempio più lampante.

“Mi piacerebbe assolutamente interpretare di nuovo Mare“, ha dichiarato l’attrice Premio Oscar a TV Line. “Mi manca davvero, è strano, è come se fossi in lutto; è stato un ruolo assolutamente meraviglioso. C’è qualcosa di molto particolare in Mare, perché è così oltraggiosa e adorabile, brillante e reale. Mi è piaciuto tanto interpretarla” .

Gli spettatori italiani non dovranno attendere molto per vedere Kate Winslet in questo nuovo ruolo. Omicidio a Easttown andrà infatti in onda su Sky Atlantic a partire dal 9 giugno, quando debutteranno i primi due episodi (disponibili anche on demand e in streaming su NOW).

Nel cast della miniserie anche Julianne Nicholson nei panni di Lori Ross, la migliore amica di vecchia data di Mare; Jean Smart è Helen Fahey, la madre di Mare; Angourie Rice è Siobhan Sheehan, la figlia adolescente di Mare; David Denman è Frank Sheehan, l’ex marito di Mare; Neal Huff è Dan Hastings, il cugino di Mare, un prete cattolico, nonché il pastore della parrocchia St. Michael’s Church.

E ancora: Guy Pearce è Richard Ryan, lo spasimante di Mare, un professore universitario con un solo libro di successo alle spalle; Cailee Spaeny è Erin McMenamin, una ragazza-madre che viene ritrovata morta ei boschi; John Douglas Thompson è Chief Carter, il superiore di Mare e il capo della polizia locale; Joe Tippett è John Ross, il marito di Lori, e il cugino del padre di Erin; Evan Peters è Colin Zabel, il detective della County Police che assiste Mare sul caso McMenamin; Sosie Bacon è Carrie Layden, la madre di Drew, il nipotino di Mare.

In attesa di scoprire se Omicidio a Easttown 2 ci sarà, l’appuntamento è su Sky Atlantic mercoledì 9 giugno in prima serata.