Questo martedì 1 giugno si sta caratterizzando per dei vistosi problemi: non funziona il sito dell’Agenzia delle Entrate in quanto il servizio non risulta disponibile per uno specifico errore segnalato come il 3-200. L’anomalie è decisamente fastidiosa per chi, in questa giornata, doveva accedere al proprio profilo di contribuente e magari effettuare operazioni più o meno urgenti. Meglio approfondire dunque a quali anomalie stanno andando incontro non pochi italiani.

Va precisato subito che se non funziona il sito dell’Agenzia delle Entrate, gli errori riguardano le aree interne con i cassetti previdenziali dei clienti. Dunque l’accesso alla home del portale avviene senza difficoltà. Semmai, entrando nella propria area riservata si visualizza proprio errore già indicato del servizio non disponibile, ad esempio, nel caso in cui si voglia procedere alla creazione di una fattura elettronica ma non solo. In realtà sono diverse le anomalie interessate proprio dalle difficoltà odierne appunto.

Al momento è impossibile dare per scontato che la situazione rientri in brevissimo tempo con il ripristino della situazione in pochi minuti o solo nel corso della giornata. L’Agenzia delle Entrate, attraverso i suoi canali ufficiali (anche social, per il momento non ha reso note le vere motivazioni dietro al down parziale dei servizio.

Aggiornamento 10:00 – Ancora non funziona il sito dell’Agenzia delle Entrate per svariati utenti. Le anomalie sono quelle già evidenziate, dunque all’interno del proprio cassetto previdenziale alcune funzioni sono negate. La creazione di nuove fatture elettroniche è l’opzione negata che di certo manca di più ai professionisti alle prese con la contabilizzazione delle proprie attività. Almeno al momento di questa pubblicazione, non si raccolgono feedback ufficiali sull’eventuale ritorno alla normalità. Non ci sono dubbi tuttavia sul fatto che si stia lavorando ad un ripristino di ogni aspetto del portale utile ai contribuenti professionisti e privati, senza alcuna distinzione.