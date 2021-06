Stavano diventando parecchio fastidiosi i lag dell’app fotocamera dei Samsung Galaxy S21: il reparto tecnico del colosso di Seul ha fatto sapere di essere riuscito a risalire alla causa del disturbo, e di essere a lavoro su un successivo aggiornamento software che possa risolverlo, insieme alle patch di sicurezza di giugno, che in alcuni mercati ha già cominciato la sua corsa (come vi abbiamo riportato in questo articolo). I lag dell’app fotocamera che affliggono i Samsung Galaxy S21 emergono nel momento in cui il comparto fotografico non riesce ad avere accesso ad una certa quantità di risorse (RAM e CPU sono tra queste) in alcune attività (come nel caso della modalità ritratto, anche se non è l’unico scenario in cui purtroppo si incappa nell’inconveniente).

Samsung official statement regarding S21 camera app lags



We have confirmed that lag occurs when there is insufficient memory or computational resources in a specific path including portrait mode.

We will make it available by including a fix in the June SW Update.



JUNE??? 🥱 pic.twitter.com/ryLINUth80 — Tron ❂ (@FrontTron) May 31, 2021

Il problema si manifesta su tutti e tre i Samsung Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra (anche questa è una cosa che andava chiarita, a scanso di equivoci). In ogni caso, adesso sappiamo che il supporto tecnico si è accorto del disturbo, ed ha lavorato una correzione in grado di risolverlo, che verrà rilasciata contestualmente alle patch di sicurezza di giugno, che peraltro sono già in roll-out per i top di gamma del colosso di Seul.

Non deve essere stato affatto facile per i proprietari del portabandiera sopportare un disturbo del genere, che, per quanto sciocco possa sembrare, mette certamente a dura prova la pazienza degli utenti nel momento in cui si ha il desiderio di catturare uno scatto in particolare, o comunque un momento fugace che potrebbe mai più tornare. Siamo stati lieti di annunciarvi la pronta risoluzione del bug dei lag dell’app fotocamera, che speriamo possa presto riportare il sereno sui Samsung Galaxy S21. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.