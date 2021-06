New Amsterdam 3 torna in onda anche la prossima settimana, l’8 giugno, con ben tre episodi che terranno il pubblico incollato allo schermo. Ancora una volta sarà Max il protagonista, il direttore pronto a sistemare tutto e aiutare tutti, ma fino a quando potrà reggere questo peso e fino a qualche punto si spingerà con la Sharpe dopo aver capito i suoi e i loro sentimenti?

Ad andare in onda saranno gli episodi 4, 5 e 6 di New Amsterdam 3 dal titolo Quello di cui ho bisogno, Sangue, sudore e lacrime e Un problema da affrontare in cui il dottor Reynolds fatica a trovare un suo spazio al New Amsterdam, Max si reca dai suoceri in Connecticut a prendere Luna, che quasi non lo riconosce, riuscirà a riconquistarla?

Ecco il promo del nuovo episodio:

Tornano al suo posto il direttore pensa di organizzare una raccolta di sangue a cui, è convinto, i donatori non si sottrarranno. Ma ha fatto i conti senza l’oste. Max si accorge di non aver mai affrontato un problema che affligge l’ospedale: il razzismo sistemico. Helen propone a sua nipote Mina di trasferirsi da lei a N.Y., come cambieranno adesso le cose?

New Amsterdam 3 debutta questa sera su Canale5 con ben tre episodi in cui vedremo i dottori affrontare le fatiche e il dolore del Coronavirus e sarà proprio questo a spingere Max lontano dalla sua piccola bambina per concentrarsi ai problemi con i pazienti e anche con i casi che affolleranno le sue corsie. Il sistema al collasso e anche la vita privata dei protagonisti non va meglio, come finirà questi primi tre episodi e a chi dovremo dire addio? Saranno tanti i personaggi in bilico tra partenze e problemi ma siamo sicuri che l’inizio di questa stagione sarà al cardiopalma.