Il volantino Mediaworld valido da oggi 1 giugno e fino al giorno 10 presenta una carrellata di offerte delle migliori TV di ultima generazione per godersi i prossimi Europei di calcio. La competizione prenderà il via il prossimo 11 giugno, quindi non mancherà il tempo per approfittare di una delle occasioni proposte, nell’ottica poi di guardare i match con la migliore tecnologia possibile.

Sfogliando le pagine del volantino Mediaworld ora attivo, vale la pena puntare la propria attenzione sulla TV LG OLED 55CX6LA con diagonale da 55 pollici, risoluzione in 4K (3840×2160 pixel) e frequenza 120 Hz. Il prezzo di listino sarebbe pari a 1699 euro ma attualmente la catena di elettronica propone il dispositivo a 1199 euro con uno sconto di ben 500 euro. Una proposta ancora più interessante è quella della TV Samsung Crystal UHD 4K nel modello UE65AU8070 nero del 2021. Proprio lo specifico esemplare ha uno schermo da 65 pollici e risoluzione 4K appunto. Il suo valore attuale è di 749 euro con un risparmio su quello di listino importante, considerando il primo prezzo di 1049 euro.

Sempre sul volantino Mediaworld, oltre alle occasioni dei brand LG e Samsung non mancano neanche quelle Sony. In particolar modo, c’è la TV SonyKE55XH9096 ora in vendita a 749 euro anziché a 1049 euro. Si tratta naturalmente di una smart TV LED da 55 pollici in 4K con risoluzione dunque 3840×2160 pixel e frequenza 100 Hz. Sempre a marchio Sony ma per tutt’altro segmento di prodotto c’è anche la SONY OLED KD65AG9 da 65 pollici, sempre con risoluzione 4K. Il prezzo di quest’ultimo esemplare è di 2499 euro anziché 2799 euro.

Tutte le offerte fin qui elencate prevedono anche il pagamento in 20 soluzioni rateali a tasso zero. Le stesse proposte del volantino Mediaworld possono essere ritrovate anche sul sito della catena di elettronica. L’eventuale spedizione a casa comporterà un costo di consegna di 19.90 euro mentre il ritiro in negozio sarà sempre gratuito.