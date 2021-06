L’instore tour di Aka7even è stato ufficialmente annunciato. Saranno 4 gli appuntamenti con i fan, attesi nei negozi di musica d’Italia dal 14 giugno 2021.

Dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi, giunta fino alla puntata finale del programma, Aka7even è pronto ad incontrare i fan da Milano a Roma. Firmerà le copie del suo album d’esordio e scatterà foto con tutti coloro che accederanno agli eventi, dopo aver acquistato il disco fisico nei negozi degli appuntamenti.

La prima tappa è quella del 14 giugno al negozio Mondadori Megastore Piazza Duomo, 1 a Milano. Si inizierà alle ore 15.00. Il giorno successivo, il 15 giugno, Aka7even sarà al negozio Mondadori di Torino.

Il 16 giugno è atteso un incontro alla Mondadori di Bologna con inizio alle ore 16.00. Il quarto ed ultimo appuntamento dell’instore tour di Aka7even è quello in programma a Roma giovedì 17 giugno alla Mondadori Bookstore Via Appia Nuova, 51.

L’album d’esordio di Aka7even ha debuttato sul podio della classifica Fimi degli album più venduti della settimana, al terzo posto. Già disponibile in digitale e nella speciale versione cd autografato con poster su Amazon, dal 4 giugno sarà in vendita anche nel formato vinile autografato con poster.

12 i brani contenuti nel primo disco di Aka7even, alcuni dei quali ascoltati già durante la permanenza del cantante ad Amici di Maria De Filippi, al serale nella squadra guidata dalle docenti Anna Pettinelli e Veronica Peparini.

Dell’album fanno parte i seguenti brani:

Yellow

Eazy

Mille Parole

Fuori

Strike

Mi Manchi

Luna

Black

Blue

Loca

Rolly Stone

Torre Eiffel

L’instore tour di Aka7even:

Lunedì 14 giugno ore 15.00 – MILANO – Mondadori Megastore Piazza Duomo, 1

Martedì 15 giugno ore 16.00 – TORINO – Mondadori Bookstore Via Monte di Pietà, 2

Mercoledì 16 giugno ore 16.00 – BOLOGNA – Mondadori Bookstore Via Massimo D’Azeglio, 34/2

Giovedì 17 giugno ore 16.00 – ROMA – Mondadori Bookstore Via Appia Nuova, 51