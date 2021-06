Le serie tv su Netflix a giugno 2021 offrono una scelta molto ampia per tutti i palati. Quali sono le novità del mese? Da segnalare il ritorno di Summertime e la seconda parte di Lupin, mentre il debutto di Elite 4 è anticipato da alcuni cortometraggi incentrati sui protagonisti dello show spagnolo.

Ecco la lista delle serie tv su Netflix a giugno 2021.

Si parte con Summertime 2, in arrivo il 3 giugno. In questo nuovo ciclo di episodi, Summer, Edo e Sofia superano l’esame di maturità e fanno progetti per il futuro, Ale è in Spagna alle prese con il suo rientro in pista e una nuova vita sentimentale con Lola, mentre Dario è in cerca di una strada sua. La serie prodotta da Cattleya è già stata rinnovata per la terza stagione.

L’11 giugno arriva la seconda parte di Lupin. Dopo l’ottimo debutto lo scorso gennaio, la serie francese liberamente ispirata ai romanzi con protagonista il personaggio di Arsenio Lupin, vedrà Assane Diop, moderno ladro gentiluomo, iniziare una corsa contro il tempo per salvare suo figlio Raoul. Allo stesso tempo, deve sempre guardarsi le spalle dalla polizia, che ormai ha capito chi è veramente, ed è sulle sue tracce.

Il 18 giugno arriva Elite 4, attesa nuova stagione del teen drama spagnolo, anticipato da quattro cortometraggi, pubblicati uno al giorno su Netflix. Nel particolare, questi episodi speciali sono così suddivisi: lunedì 14 giugno Guzman + Caye + Rebe, martedì 15 giugno Nadia + Guzman, mercoledì 16 giugno Omar + Ander + Alexis, e giovedì 17 giugno Carla + Samuel.

Il 23 giugno debutta Too Hot to Handle 2, seconda edizione del reality show americano che si pone come scopo quello di educare un gruppo di ragazzi frivoli e libertini a diventare dei fidanzati perfetti. Il programma è stato una vera rivelazione per la piattaforma.

Infine, il 24 giugno segnaliamo Il regista nudo 2, divertente e sorprendente serie giapponese incentrata su un cineasta che, in crisi e in bancarotta, cambia del tutto genere e si cimenta nei film per adulti, ottenendo un incredibile successo.