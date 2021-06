Ci sono alcune catene che, in queste ore, ci parlano di una presunta sparatoria a Foggia avvenuta in un bar. Messaggi che a quanto pare circolano prevalentemente su WhatsApp e solo in minima parte all’interno di altri social network. Secondo le informazioni che ho avuto modo di raccogliere, si tratta a tutti gli effetti di una bufala, e non perché nella cittadina pugliese non ci sia mai stata una sparatoria. Anzi, purtroppo in passato è capitato più di una volta di prendere atto di notizie del genere tramite i vari telegiornali.

Il video della sparatoria a Foggia avvenuta in un bar è solo attiraclick

Per quale ragione sta girando il video della presunta sparatoria a Foggia? Possibile che ci sia qualche redirect a pagine pubblicitarie che generano entrate a terzi. Più improbabile che si possa parlare di malware, al momento non individuati dagli strumenti che utilizzo sul mio PC. La sostanza non cambia, perché come riporta Bufale si tratta di un contenuto non inventato, ma decontestualizzato. Questo perché il fatto di cronaca è avvenuto all’estero diversi anni fa stando ad alcuni articoli disponibili in rete.

Nel caso in cui qualcuno dovesse inviarvi il video della falsa sparatoria a Foggia, fate dunque presente al mittente che si tratti di una fake news. Cosa ci sia dietro questa catena, al momento non è noto, ma ve lo farò sapere a tempo debito.

Dopo aver parlato di questa area soprattutto in termini di concorsi, come qualcuno forse ricorderà tramite i nostri articoli pubblicati in passato, oggi tocca dunque concentrarsi su altre tematiche. Secondo le informazioni disponibili per ora, dunque, non ci sono sparatorie a Foggia da segnale e, soprattutto, non stanno circolando specifici video che arrivano da un bar, locale o ristorante. Resta il fatto che non dovrebbero essere veicolati virus tramite il contenuto in questione, ma invito tutti i nostri lettori alla massima prudenza.