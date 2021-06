Le parole di Gigliola Cinquetti sui Beatles spiegano le similitudini tra la loro Yesterday e la sua Non Ho L’Età. Nel corso di un intervista con Mario Luzzatto Fegiz per Il Corriere della Sera, Gigliola Cinquetti ricorda che in Brasile era famosa come Audrey Hepburn e si abbandona ad una carrellata di episodi degni di nota.

Tra questi, molto sono quelli legati alla canzone di enorme successo Non Ho L’Età, e tira in ballo anche i Beatles.

Yesterday e Non Ho L’Età hanno le stesse armonie e gli stessi accordi, stando a quanto ha notato Gigliola Cinquetti. Le sue parole sui Beatles sono atte a sottolineare il fatto che il gruppo la conoscesse, per questo motivo non stupirebbero tali somiglianze nella parte melodica e musicale delle due canzoni.

Non Ho L’Età, inoltre, è nata molto tempo prima di Yesterday, motivo per cui non può essere stata lei a lasciarsi ispirare dalla hit dei Beatles, bensì il contrario. “So per certo che i Beatles mi conoscevano”, le sue parole. “Paul McCartney l’ho pure incontrato per intervistarlo per la Rai”, rammenta.

“In quegli anni a Londra si ascoltavano le mie canzoni”, sottolinea. “I Beatles erano dei ragazzini e l’avevano sicuramente sentita”, aggiunge. Poi si chiede: “Plagio involontario?”, una domanda che rimarrà priva di risposte. Nel futuro di Gigliola Cinquetti c’è un tour in Oriente, stando a quanto riferisce nell’intervista pubblicata sulle pagine del Corriere della Sera. Ma il condizionale è d’obbligo, pandemia permettendo.

Ricorda il secondo posto all’Eurofestival – l’Eurovision Song Contest – e il trionfo degli Abba in quell’edizione in cui mancò la vetta d’Europa per un soffio. C’è spazio anche per la sua vita privata: la famiglia e gli affetti, i due figli Giovanni e Costantino, nati nel 1980 e nel 1984. “come genitori abbiamo fatto del nostro meglio”, sottolinea. Poi l’infanzia e i ricordi di Domenico Modugno. L’intervista integrale.