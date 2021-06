Con la messa in onda di Grey’s Anatomy 17×13 su Fox l’1 giugno va in onda anche in Italia l’ultimo episodio della stagione con la partecipazione come guest star di Patrick Dempsey, tornato nei panni di Derek per accompagnare Meredith nel suo limbo tra la vita e la morte. Missione di questa sorta di angelo custode (il personaggio è morto al termine dell’undicesima stagione) è quella di spingere la protagonista a trovare le forze per risvegliarsi, a combattere contro il coma indotto dal Covid per tornare dai loro tre figli.

Con Grey’s Anatomy 17×13 su Fox termina la partecipazione amichevole di Dempsey al medical drama: dopo essere apparso in tre episodi della stagione in corso, sempre nei sogni di Meredith, questa sarà la sua ultima e più corposa presenza in scena, con dialoghi più importanti e scene che hanno il chiaro scopo di solleticare le nostalgie del pubblico per l’epica storia d’amore tra i due personaggi.

Dopo la messa in onda di Grey’s Anatomy 17×13 su ABC negli Stati Uniti, Dempsey ha confermato che questo episodio è l’ultimo per lui in questa stagione: l’attore ha ribadito di aver partecipato a questa trama legata al Covid per onorare gli sforzi dei sanitari e dei medici contro la pandemia e rivolgere al pubblico un messaggio sull’importanza della prevenzione, oltre che per ringraziarlo della fedeltà dimostrata al personaggio e alla serie in tutti questi anni. Ora è sul set del film Come d’Incanto 2, ma alla domanda su un eventuale ritorno in Grey’s Anatomy in futuro si riserva di lasciare porte aperte con un “mai dire mai“, nonostante il suo personaggio possa apparire solo in flashback o dimensioni oniriche.

Ecco la trama di Grey’s Anatomy 17×13, dal titolo Bello da Morire, in onda su Fox (canale 112 di Sky) l’1 giugno alle 21:50, dopo l’episodio 12 dello spin-off Station 19 4.

Mentre c’è necessità di più chirurghi, Jo cerca di convincere Bailey a lasciarle cambiare specializzazione. Altrove, Link accusa Amelia di aver oltrepassato il limite mentre sta curando un paziente a distanza, e Winston ha un’idea improvvisa.