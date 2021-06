Arriverà solo nel 2022 il primo format originale di Starzplay prodotto in Spagna, ma la piattaforma ha già iniziato a presentare la nuova serie di Maggie Civantos, che ritrova lo showrunner di Vis a Vis nella miniserie Express. Prodotta da The Mediapro Studio, è appena entrata in post-produzione e sarà distribuita in diversi Paesi il prossimo anno.

Nella nuova serie di Maggie Civantos la protagonista assoluta è la paura: la trama è quella di un rapimento-lampo che costringe una donna a restare chiusa nel baule di un’auto per diverse ore, un periodo di terrore durante il quale la vittima finirà per ripensare alla sua vita e alle persone che l’hanno segnata.

Ivan Escobar è il creatore della nuova serie di Maggie Civantos: i due si ritrovano dopo aver lavorato insieme per 4 stagioni di Vis a Vis, il drama carcerario di Antena 3 e Fox, e il contestato spin-off L’Oasi, realizzato per Netflix. Nella prima conferenza stampa dedicata al nuovo progetto, lo showrunner Escobar ha presentato Express come un saggio sul sentimento della paura e su quanto sia democraticamente diffuso, come riporta FormulaTv.

Ciò che ci interessava raccontare era quel tipo di sensazione in una società in cui viviamo convulsamente, dove interagiamo e viaggiamo velocemente. Volevamo raccontare la storia di Barbara, un personaggio che ha vive un trauma perché ha passato quattro ore in un baule dopo aver subito un rapimento lampo e in quelle ore ha ricordato tutta la sua vita e i momenti in cui tutti l’hanno delusa. La paura è molto presente nella nostra vita e anche nella serie.

L’impostazione di fondo della serie di Maggie Civantos è confermata da Antonio Sánchez Oliva, produttore esecutivo: “La paura è ciò che muove il mondo, è la più grande azienda del mondo“. E la paura vissuta dalla protagonista è anche motore di un cambiamento nella sua vita: Barbara è una psicologa criminale che, dopo essere sopravvissuta a un traumatico rapimento lampo, inizia a lavorare per una compagnia di assicurazioni specializzata in casi come il suo, un gruppo che entra in azione quando il semplice intervento delle forze dell’ordine sembra non bastare. Il trauma continua ad accompagnarla nella vita ogni volta che va in crisi: Barbara si chiude volontariamente nel bagagliaio della sua auto per riflettere nei momenti difficili, perché per lei quel posto diventa una sorta di “rappresentazione del grembo materno” nel quale esplorare, tra l’altro, il difficilissimo rapporto con sua madre.

La nuova serie di Maggie Civantos per Starzplay – ora castana, per liberarsi dall’immagine del suo personaggio più celebre, Macarena di Vis a Vis – non è ambientata espressamente in Spagna, sebbene sia interamente prodotta alla periferia di Madrid. Nel cast internazionale della miniserie figurano anche Vicente Romero, Kiti Manver, Loreto Mauleón, Ana Marzoa, Alba Planas, Bernardo Flores ed Esteban Meloni.