Emma Marrone e Loredana Bertè duettano nel brano Che Sogno Incredibile. L’uscita del nuovo singolo è attesa per venerdì 4 giugno, sia in radio che negli store digitali. Ad annunciare la collaborazione è stata la cantante salentina sui social che h condiviso l’emozione di collaborare con un’artista che stima in modo particolare.

Nel parlare di Loredana Bertè, Emma Marrone racconta l’orgoglio di “sganciare un missile” insieme a quella che lei considera una “mamma rock”.

“Questo non è un classico pezzo estivo”, le sue parole nell’annunciare il duetto. “Questa canzone per me è un pezzo di storia, la mia!”, aggiunge Emma Marrone che si prepara al ritorno in radio con una delle sue artiste preferite.

Loredana Bertè è già in rotazione con Tuttapposto, in collaborazione con Giordana Angi. Il brano è stato lanciato alla fine del mese di aprile e presentato dal vivo nel corso della fase serale di Amici di Maria De Filippi, nel sabato sera di Canale 5. Che Sogno Incredibile è il secondo pezzo che Loredana Bertè rilascia per l’estate.

L’annuncio di Emma Marrone:

“Questo non è un classico pezzo estivo.

Questa canzone per me è un pezzo di storia,la mia!

Sono onorata e orgogliosa di sganciare questo missile insieme a @loredanaberteofficial

La mia mamma rock!!!

👁CHE SOGNO INCREDIBILE 👁

Fuori il 4 giugno ovunque!”

A corredo del post, uno scatto che ritrae Emma Marrone e Loredana Bertè insieme, in attesa di ascoltare la canzone che dal 4 giugno sarà disponibile ovunque.

Non sarà l’unico pezzo estivo ad uscire in quella data. Rocco Hunt e Ana Mena, tra gli altri, torneranno proprio quel giorno con Un Bacio All’improvviso, già candidata di diritto tra le hit estive.