Deddy raddoppia a Roma: saranno due i concerti del finalista di Amici di Maria De Filippi in programma nella capitale a dicembre. La seconda data di Roma si aggiunge alle due date già annunciate a Milano per un totale di 4 appuntamenti dal vivo con l’artista.

Le date sono quelle di sabato 18 dicembre e di domenica 19 dicembre ai Magazzini Generali di Milano; per quanto riguarda Roma, Deddy si esibirà dal vivo al Sin Studio per gli appuntanti di venerdì 10 dicembre e di sabato 11 dicembre.

Sono old out i concerti di Milano e la prima data annunciata a Roma. Sono disponibili invece per l’acquisto i biglietti per il concerto di Deddy in programma per sabato 11 dicembre 2021 a Roma. I fan interessati possono acquistarli attraverso il circuito TicketOne, sia online che via call center e nei punti vendita autorizzati dislocati in tutta la penisola dal 5 giugno.

Per Deddy sarà il primo tour dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi che lo ha visto arrivare fino alla puntata finale del serale. A vincere la categoria del canto è stato però Sangiovanni.

Per Deddy la soddisfazione di essere arrivato tra i finalisti del programma di essersi fatto apprezzare con le sue canzoni. Il singolo 0 Passi è stato certificato disco d’oro con oltre 14 milioni di stream su Spotify e presenza fissa nella Top10 della classifica ufficiale FIMI/Gfk dei singoli più venduti.

L’EP Il Cielo Contromano ha debuttato sul podio della classifica ufficiale FIMI/Gfk degli album più venduti alla posizione n.2 e questa settimana si mantiene nella Top5 della stessa classifica (alla n.4). La title track vanta oltre 15 milioni di stream.

I concerti di Deddy nel 2021 a Roma e Milano:

Venerdì 10 Dicembre 2021 | ROMA @Sin Studio SOLD OUT

Sabato 11 Dicembre 2021 | ROMA @Sin Studio NUOVA DATA

Sabato 18 Dicembre 2021 | MILANO @Magazzini Generali SOLD OUT

Domenica 19 Dicembre 2021 | MILANO @Magazzini Generali SOLD OUT