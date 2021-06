Fare gli auguri di buon 2 giugno 2021 è un onore e un privilegio per noi cittadini italiani: come tutti saprete, domani si celebrerà la Festa della Repubblica, in ricordo del referendum istituzionale del 1946, quando la repubblica ebbe la meglio sulla monarchia. Si tratta di una giornata sempre solenne, cui è doveroso dare il giusto risalto, anche in tempi difficili come quello che stiamo purtroppo vivendo.

Potete augurare buon 2 giugno 2021 per la Festa della Repubblica tramite la voce dei personaggi che vissero il periodo in prima persona, e che quindi incarnano alla perfezione il vero significato della particolare ricorrenza:

– Una delle offese che si fanno alla Costituzione è l’indifferenza alla politica. (Piero Calamandrei)



– Dietro ogni articolo della Carta Costituzionale stanno centinaia di giovani morti nella Resistenza. Quindi la Repubblica è una conquista nostra e dobbiamo difenderla, costi quel che costi. (Sandro Pertini)



– La bandiera italiana è un vessillo di libertà conquistata da un popolo che – ha detto – si riconosce unito, che trova la sua identità nei principi di fratellanza, di eguaglianza, di giustizia. Nei valori della propria storia e della propria civiltà. (Carlo Azeglio Ciampi)



– Quando il 2 Giugno 1946 nacque la Repubblica, tutti avemmo la consapevolezza che conservare integri nel tempo gli ideali cui essa si ispirava, avrebbe comportato momenti di duro impegno ed anche grandi sacrifici. Giovanni Leone



– Popolo, ricordati che se nella repubblica la giustizia non regna con impero assoluto, la libertà non è che un vano nome. Maximilien de Robespierre

Per celebrare la Festa della Repubblica ed augurare a tutti un buon 2 giugno 2021 potrete anche affidarvi alle immagini, facilmente condivisibili su WhatsApp e Facebook, e che ben rendono l’esplosione cromatica dei nostri colori. Abbiamo preferito selezionare quelle, a nostro avviso, più esaustive e dense di significato: scegliete quella che di più vi piace e procedete subito alla convidisione.













Infine, non potevano mancare i video per gli auguri di buon 2 giugno 2021, sempre molto eloquenti. Il primo è incentrata sulla storia di quei giorni, per ripercorrere ogni tappa del referendum del 1946, che portarono proprio alla proclamazione della Repubblica italiana dopo misse ricorsi e accuse. Il secondo, invece, vi tornerà utile per spiegare ai bambini il significato della Festa della Repubblica, così che possano capire a pieno cosa rappresenta questo giorno solenne per il popolo italiano.