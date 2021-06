Finalmente ci sarà anche The Handmaid’s Tale 2 su Amazon Prime Video, a partire da martedì 1 giugno con tutti i 13 episodi della stagione. Già lo scorso agosto, la serie Hulu basata sul romanzo distopico di Margaret Atwood era arrivata nel catalogo di Prime, a tre anni dalla distribuzione in esclusiva per l’Italia su TIMVision.

L’amara sorpresa per il pubblico, però, era stata l’assenza di The Handmaid’s Tale 2 su Amazon Prime Video: al termine della prima stagione, infatti, la visione si interrompeva lasciando gli spettatori interrogarsi sul destino delle Ancelle di Gilead dopo la loro prima vera ribellione di massa al regime teocratico che le schiavizza. La prima stagione si concludeva con una serie di punizioni per coloro che si erano rifiutate di partecipare alla lapidazione di Janine, accusata di aver messo in pericolo la vita della bambina che lei stessa aveva partorito per aver minacciato di buttarsi da un ponte con lei. Il gesto di June di lasciar cadere a terra la pietra che avrebbe dovuto lanciare sulla compagna ha innescato una reazione corale di rifiuto da parte delle Ancelle, che erano state chiamate a compiere la lapidazione come atto di punizione esemplare. Ed è ora la stessa June, rimasta incinta di Nick dopo le pressioni di Serena, ad essere deportata da casa del Comandante Fred Waterford, proprio mentre aspetta la figlia che dovrà lasciare alla coppia.

Quasi un anno dopo, dall’1 giugno 2021, diventa disponibile anche The Handmaid’s Tale 2 su Amazon Prime Video: lo streamer ha annunciato l’inclusione della seconda stagione nel suo catalogo insieme alle altre novità del mese di giugno. La stagione è stata resa disponibile per la prima volta in esclusiva per l’Italia da TimVision nel 2018.

Le nuove uscite di Amazon Prime Video nella prima settimana di giugno 2021

Dopo l’arrivo di The Handmaid’s Tale 2 su Amazon Prime Video si può presumere che di anno in anno lo streamer accoglierà anche le stagioni successive della saga: nel 2021 potrebbe essere la volta della terza stagione e l’anno successivo della quarta, che è attualmente distribuita da TimVision con un episodio a settimana ogni giovedì, a 24 ore dall’uscita su Hulu. La serie interpretata e prodotta (oltre che diretta, finora, in 3 episodi) da Elisabeth Moss è già stata rinnovata anche per una quinta stagione.