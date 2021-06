Nella giornata di domani 2 giugno si concretizzerà l’uscita di Harmony OS nell’evento ufficiale del produttore Huawei. Il sistema operativo alternativo ad Android verrà lanciato nella sua versione definitiva a livello globale e dunque non solo per la Cina. Sono in molti a chiedersi quanto potrà essere funzionale e performante la specifica soluzione: per una risposta, almeno provvisoria se non esaustiva, possiamo esaminare un video confronto con EMUI 11, alla vigilia proprio dell’evento di scena fra circa 24 ore.

Nel filmato presente al termine dell’articolo vengono messi a confronto 2 Huawei Mate 40 Pro: quello di sinistra ha a bordo Android 11 e naturalmente l’interfaccia EMUI 11 di Huawei. Quello a destra può contare invece sul nuovissimo HArmony OS. La build presa in esame è la terza beta della versione del sistema operativo 2.0 per gli sviluppatori.

Il test visibile nel video ci da delle indicazioni molto chiare e anche positive. Sembrerebbe proprio che Harmony OS si comporti ben meglio del suo antagonista software. Basti osservare la fase di accensione dei telefoni: quello di destra si attiva decisamente prima del secondo. Allo stesso tempo, anche le prove relative all’apertura di app e ancora allo scorrimento di menù e impostazioni sembrano confermare il buon lavoro degli sviluppatori.

Considerando che al lancio definitivo di Harmony OS manca davvero pochissimo, va ricordato che l’adozione o meno della nuova soluzione da parte degli utenti finali sarà del tutto volontaria. Chi vorrà accettare di abbandonare la ben nota esperienza Android per provare l’alternativa del brand cinese potrà farlo attraverso un semplice aggiornamento. I dispositivi supportati dovrebbero essere, fin da subito, davvero moltissimi, in particolare tutta la serie Huawei P40, Mate 40, P30 e Mate 30 ma anche molti dispositivi Nova e svariati altri esemplari. Sempre Harmony OS arriverà di certo già a bordo dei nuovi Huawei P50.