Un uomo è salito sull’impalcatura di un palazzo in ristrutturazione lungo corso Umberto a Napoli e ha minacciato di lanciarsi nel vuoto. Non è ancora chiaro il motivo del gesto e l’identità della persona. In questi minuti sono in corso le operazioni di salvataggio da parte dei vigili del fuoco. I pompieri hanno aperto il telone salvagente nell’eventualità che il protagonista della vicenda decida di non lasciarsi portare giù.

Sono centinaia le persone che si sono fermate nel cuore della città per seguire la vicenda. Il traffico è bloccato lungo il senso di marcia dove si trova il palazzo da cui l’uomo minaccia di lanciarsi. I vigili hanno bloccato la circolazione a partire da piazza Garibaldi. Sul posto sono presenti anche le forze dell’ordine e i sanitari del 118 pronti a intervenire nel caso in cui l’uomo riporti delle ferite.

Corso Umberto rappresenta la più importante arteria viaria della città. Per questo motivo, al momento, una parte della città è bloccata e col fiato sospeso nel seguire le sorti dell’uomo. I vigili del fuoco sembrano avere la situazione sotto controllo e stanno provando a convincere l’uomo a lasciarsi aiutare a scendere dall’impalcatura.

Non è ancora chiaro se si tratti di un’iniziativa di protesta o di un tentativo di suicidio. La speranza è che si agisca in tempo per evitare qualsiasi gesto avventato da parte del protagonista della vicenda, evitando qualsiasi danno alla sua persona. Scongiurato il pericolo nei confronti di altre persone visto che è vietato transitare anche a piedi nei pressi dell’impalcatura.