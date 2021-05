Continuano a ricevere aggiornamenti due smartphone ancora oggi molto popolari in Italia, come i vari OnePlus 6 e OnePlus 6T. In particolare, i dispositivi Android hanno toccato con mano la patch di maggio, con buona parte delle segnalazioni da parte del pubblico arrivate durante l’ultimo fine settimana. Nessuna rivoluzione in vista, giusto premetterlo, ma un modo per dare continuità rispetto a quello che vi abbiamo riportato durante il mese di marzo sul nostro magazine. Insomma, i due device non sono finiti nel dimenticatoio.

OnePlus 6 e 6T con considerazioni tra Android 11 ed aggiornamento di maggio

Cerchiamo di fare molta attenzione arrivati a questo punto. In primo luogo, l’aggiornamento di maggio per OnePlus 6 e 6T dovrebbe semplicemente garantire migliori standard di sicurezza. Nessuna funzione extra, stando alle analisi che ho avuto modo di condurre in questi giorni sul primo device. Da capire quale possa essere il reale impatto sulla durata della batteria, in quanto al momento mi pare di riscontrare un lieve calo in termini di autonomia. Chiaramente, la situazione sotto questo punto di vista sarà più chiara solo tra una settimana.

Inutile dire che l’attenzione dei possessori di un OnePlus 6 o 6T sia focalizzata prevalentemente su Android 11. L’aggiornamento in questione, ad oggi, non appare in discussione, ma per l’avvio del programma beta dovremmo attendere almeno il mese di agosto secondo le più recenti roadmap. In termini più pratici, questo vuol dire che per toccare con mano il pacchetto software nella sua versione stabile e definitiva dovremo aspettare ottobre. Salvo imprevisti, naturalmente, perché in questi casi sono sempre dietro l’angolo.

Occhi aperti, dunque, perché la seconda parte del 2021 sarà molto interessante per chi si ritrova con OnePlus 6 e 6T. Solo nei prossimi giorni avremo qualche elemento extra in modo da contestualizzare al meglio le specifiche dell’aggiornamento di maggio.