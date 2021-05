Da poco è stato ufficializzato il nuovo Realme X7 Max (che si aggiunge ai già presentati Realme X7, X7 Pro e X7 Pro Ultra), il primo smartphone ad essere equipaggiato con il processore MediaTek Dimensity 1200 oltre i confini locali. Come riportato dal ‘xda-developers.com‘, il device integra uno schermo Super AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz, e dovrebbe essere reso disponibile nelle configurazioni con 8/12GB di RAM e 128/256GB di storage interno. Il Realme X7 Max includerà le connettività 5G+5G Dual Mode, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.1, USB-C, GPS/GLONASS/BEIDOU/GALILEO/QZSS e jack per le cuffie da 3.5mm (non gli manca praticamente nulla).

Il telefono presenta 2 altoparlanti, il supporto Dolby Atmos e Hi-Res Audio, oltre ad avere tre fotocamere posteriori (sensore principale Sony IMX682 da 26mm, apertura f/1.8, FOV 78,6°, ultra-grandangolare da 8MP con apertura f/2.3 e FOV 119° e sensore macro da 2MP da 4cm, apertura f/2.4 e FOV 88,8°). La fotocamera frontale ha un sensore da 16MP (apertura f/2.4 e FOV 78°). Il Realme X7 Max include anche una batteria da 4500mAh, ed ha dimensioni generali pari a 158,5×73,3×8,4mm, distribuite in un peso di 179 gr. Le colorazioni in cui è stato reso disponibile sono Mercury Silver, Asteroid Black e Milky Way.

Per il momento, il device è stato proposto sul mercato indiano al prezzo di circa 305 e 339 euro, rispettivamente nelle configurazioni con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, e di 12GB di RAM e 256GB di storage. Non sappiamo dirvi se e quando il Realme X7 Max arriverà in Europa (sarebbe interessante poterlo testare in tempi brevi, ma ancora è presto per decifrare le intenzioni del produttore cinese). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.