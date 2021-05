Uscirà a giugno Pistolero di Elettra Lamborghini, il nuovo singolo che segna il suo ritorno in radio.

Un fischio western, unito al coretto sospirante divenuto ormai cult: è il ritorno sulle scene musicali di Elettra Lamborghini che si prepara a conquistare le radio con la nuova canzone, Pistolero.

Pistolero di Elettra Lamborghini sarà disponibile da venerdì 4 giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali, a un anno di distanza da La Isla, brano che ha decretato Giusy Ferreri e Elettra Lamborghini tra le regine indiscusse dell’estate 2020.

Vulnerabile al fascino del bandolero, il cattivo ragazzo antieroe per eccellenza, Pistolero di Elettra Lamborghini è un brano dalle sonorità trascinanti e dal ritornello killer: “Dimmi se sei un uomo vero, un pistolero / sai già dove mirare, amore criminale”, canta l’ereditiera di casa Lamborghini.

“Te amo te quiero tequila / balliamo toda la noche o toda la vida” darà voce alla nostra estate? Pistolero si propone con una possibile hit della prossima stagione ma dovrà fare i conti con tutti gli altri brani pronti per l’alta rotazione. Su una base dal beat latino e un sound pop, vanta sicuramente già il merito di riportare in radio Elettra Lamborghini, una delle più amate sulla scena musicale italiana odierna, non nuova ai tormentoni stagionali.

Se la scorsa estate l’abbiamo apprezzata con la freschezza de La Isla, con Giusy Ferreri, quest’estate bisserà il successo della precedente hit estiva? Alla presentazione ufficiale del pezzo manca ormai solo una manciata di giorni: i fan potranno ascoltarla già questa settimana, in radio da venerdì 4 giugno e dallo stesso giorno in tutti gli store digitali.

Sui social, intanto, ha svelato alcuni secondi del nuovo singolo. Eccoli qui sotto, nel post che contiene l’annuncio del brano e la sua copertina: