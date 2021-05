Una valanga di novità in arrivo con le serie tv su Prime Video a giugno 2021. Tra le uscite più attese, la serie antologica Solos con un cast stellare, e la seconda stagione del reality Celebrity Hunted – Caccia all’uomo 2, un’appassionante avventure attraverso l’Italia con 7 nuovi concorrenti vip.

Nel catalogo delle serie tv su Prime Video a giugno 2021 non ci sono solo programmi e show televisivi, ma anche anime giapponesi per tutti i fan dell’animazione del Sol Levante.

Ecco la lista dei titoli da tener d’occhio.

Si parte il 4 giugno con Dom, serie crime brasiliana ispirata a una storia vera. La trama ruota intorno a un adolescente, iniziato al mondo della droga da giovanissimo; da grande è destinato a diventare il leader di una potente gang criminale, protagonista dei tabloid di Rio de Janeiro agli inizi del 2000.

L’11 giugno è disponibile Clarkson’s Farm, serie Amazon Original in 8 episodi, che segue il giornalista Jeremy Clarkson nell’inedita veste di agricoltore. Lo show si concentra su un intenso, faticoso e spesso esilarante anno nella vita del più improbabile contadino della Gran Bretagna e della sua squadra di lavoro, mentre affrontano il peggior clima degli ultimi decenni, animali testardi, raccolti deludenti e una inaspettata pandemia.

Il 18 giugno esce Celebrity Hunted – Caccia all’uomo 2, seconda edizione del reality in cui 7 vip in fuga con limitate risorse economiche in lungo e in largo per l’Italia, nel tentativo di mantenere l’anonimato e preservare la loro libertà per 14 giorni. A dar loro la caccia saranno alcuni tra i più noti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security. I vip di questa seconda edizione sono: Vanessa Incontrada, Stefano Accorsi, la cantante Elodie in coppia con la rapper M¥ss Keta, la presentatrice televisiva e radiofonica Diletta Leotta, e la popstar Achille Lauro con il produttore discografico Boss Doms.

Il 25 giugno ci sono due uscite. La prima è Solos, serie antologica che esplora i significati profondi dei legami umani tramite le esperienze dei singoli. Un cast stellare: da Morgan Freeman ai Premio Oscar Helen Mirren e Anne Hathaway. E poi c’è Bosch 7, settima e ultima stagione della serie poliziesca tedesca basato sul romanzo best-seller di Michael Connelly dal titolo The Burning Room (pubblicato nel 2014).

Gli appassionati di anime giapponesi troveranno pane per i loro denti. Il 15 giugno è disponibile la prima stagione di Lupin the Third: La donna chiamata Fujiko Mine ; il 28 giugno gli abbonati potranno invece guardare Bleach con la terza stagione per la prima volta in italiano.