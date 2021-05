In Ghettolimpo di Mahmood troveremo anche nomi eccellenti. Nella sua seconda opera in studio Alessandro Mahmoud si accompagnerà con artisti dal peso specifico notevole per la scena italiana. I singoli che abbiamo ascoltato dopo l’uscita di Gioventù Bruciata saranno presenti per un totale di 14 tracce.

Ghettolimpo di Mahmood

Ghettolimpo di Mahmood sarà un prontuario di personaggi e storie. Il cantautore milanese propone tante canzoni quanti livelli, come se fosse un videogioco, per disegnare un mondo in cui gli dei sono persone di tutti i giorni con dei superpoteri particolari. Per questo lavoro Alessandro ha confessato di essersi ispirato in parte alla mitologia greca, sua grande passione da quando era piccolo come aveva raccontato a Verissimo di fronte a Silvia Toffanin.

Non mancheranno i riferimenti all’attualità. Del resto il rapper si è pronunciato a più riprese su questo periodo storico, come quando ha detto la sua sul ddl Zan. Il nuovo album uscirà l’11 giugno ed è stato anticipato dai singoli Inuyasha, Klan e Zero. Lo scorso anno abbiamo ascoltato anche gli inediti Rapide e Dorado che saranno inclusi nella tracklist.

La tracklist e i duetti

Ecco la tracklist di Ghettolimpo di Mahmood:

01 Dei

02 Ghettolimpo

03 Inuyasha

04 Kobra

05 Baci dalla Tunisia

06 Klan

07 Zero

08 Rubini feat. Elisa

09 Dorado feat. Sfera Ebbasta e Feid

10 Talata (٣)

11 T’amo

12 Karma feat. Woodkid

13 Rapide

14 Icaro è Libero

Oltre a nomi importanti per la scena rap e trap – da Sfera Ebbasta a Feid in Dorado – troviamo anche la voce di Elisa nella traccia Rubini. Il disco è tra le novità più attese del 2021. Il successo di Mahmood è arrivato dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2019 con Soldi, brano con cui ha vinto la kermesse e con il quale ha conquistato il ruolo di artista di riferimento della scena rap e r’n’b italiana.

Ghettolimpo di Mahmood sarà un mondo popolato non da onnipotenti ma da eroi moderni, mortali e straordinari che cercano di dare un senso alla propria vita con le loro facoltà e le loro possibilità.