Si intitola Now and Then, la serie thriller con cui AppleTV+ aprirà al mercato ispanico il prossimo anno. Girata in spagnolo e inglese, la sua trama si svolgerà a Miami e la serie avrà un cast internazionale.

La storia di Now and Then riguarda un gruppo di amici del college, la cui vita cambia per sempre quando un fine settimana di festeggiamenti si conclude con la morte di uno di loro. Su un altro piano temporale, quando sono ormai passati vent’anni dalla tragedia, gli altri cinque si riuniscono dopo aver ricevuto una minaccia che mette a rischio le loro vite apparentemente perfette.

Protagonista di Now and Then è l’attrice spagnola premio Goya Maribel Verdú, insieme ad un ricco cast che include Marina de Tavira (Roma), Rosie Pérez (The Flight Assistant), José María Yazpik (Narcos: Messico), Soledad Villamil e Željko Ivanek (Madam Secretary). Nel cast anche il protagonista della serie del momento su Netflix, Manolo Cardona di Che Fine Ha Fatto Sara?.

AppleTv+ ha divulgato anche i primi dettagli sui singoli personaggi. La vincitrice di due premi Goya Maribel Verdú interpreta Sofía, un’avvocatessa autodidatta la cui vita ha preso una svolta inaspettata 20 anni fa e che ora nasconde troppi segreti. Manolo Cardona è Marcos, un medico che ha dovuto sacrificare tutti i suoi sogni per nascondere un segreto che riguarda lui e tutti i suoi amici. La candidata all’Oscar Marina de Tavira interpreta Ana, una donna colta e ambiziosa che ha sacrificato la sua carriera politica per sostenere quella del marito Pedro (José María Yazpik), candidato sindaco di Miami. L’attrice premio Goya Soledad Villamil è Daniela, un’artista introversa che non è mai riuscita a superare il trauma vissuto con gli amici in gioventù. La candidata all’Oscar Rosie Perez è Flora, una detective ossessionata dall’idea di scoprire la verità sul caso irrisolto di 20 anni prima. Il premio Emmy Željko Ivanek interpreta Sullivan, un detective di lunga esperienza e che cerca di tenere la sua compagna Flora fuori dai guai.

AppleTV+ ha presentato Now and Then come “un thriller complesso che esplora le differenze tra le aspirazioni dei giovani e la realtà della vita adulta“. La serie è prodotta dalla società di produzione spagnola Bambú Producciones e porta le firme dei creatori Ramón Campos e Teresa Fernández-Valdés, che faranno anche da showrunner, e Gema R. Neira alla sceneggiatura. Si tratta dello stesso team che ha prodotto grandi titoli di fiction come Velvet, Le Ragazze del Centralino di Netflix e Gran Hotel in arrivo a giugno su Canale5. Inoltre Gideon Raff (The Spy, Homeland) curerà la regia e la produzione esecutiva del progetto.