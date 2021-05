Il Samsung Galaxy A03s è apparso in Rete in alcune immagini rendering, divulgate in esclusiva da @OnLeaks per @91Mobiles. Parliamo naturalmente di un dispositivo economico, e dunque appartenente alla fascia bassa del mercato. Il Samsung Galaxy A03s non differirà troppo dal precedente Samsung Galaxy A02s, tranne che per il lettore di impronte digitali, collocato sulla parte laterale, e per l’innesto di una porta USB-C in luogo di una microUSB (che riproporre adesso sarebbe stato davvero un boccone amaro).

Secondo quanto dichiarato da @OnLeaks, il device dovrebbe avere una scocca in plastica con dimensioni pari a 166,6 x 75,9 x 9,1 mm (lo spessore sarà di 9,5mm nella parte in cui il comparto fotografico sporge di più). Le ultime indiscrezioni trapelate rivelano anche che il Samsung Galaxy A03s monterà uno schermo da 6.5 pollici con notch a V per il contenimento della fotocamera frontale da 5MP, una tripla fotocamera principale con sensore primario da 13MP ed il jack per le cuffie da 3.5mm. Non sappiamo, purtroppo, dirvi a quanto ammonterà la capacità della batteria, che dovrebbe comunque promettere bene (forse sui 5000mAh, anche se non è ancora sicuro), né tanto meno sul tipo di processore che animerà il telefono (che comunque non dovrebbe spingersi troppo oltre).

Il Samsung Galaxy A03s sarà probabilmente lanciato nel giro di poco tempo, in alcuni mercati selezionati (non è ancora dato sapere se l’Italia sarà tra questi). Vedremo il prezzo che il colosso di Seul deciderà di applicargli, sperando si mantenga il più basso possibile (per il genere di device a cui il Samsung Galaxy A03s dovrebbe corrispondere, non si andrà oltre i 200/250 euro, almeno secondo le nostre previsioni). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.